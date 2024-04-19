Uluslararası Saraybosna Kitap Fuarı'na Yoğun İlgi

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- Uluslararası Saraybosna Kitap Fuarı'na yoğun ilgi

SARAYBOSNA - Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da yapılan Uluslararası Saraybosna Kitap Fuarı'na ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bu yıl 35'incisi düzenlenen ve 120'den fazla yayınevinin katıldığı Uluslararası Saraybosna Kitap Fuarı açıldı. Türkiye'den fuara katılan ve Boşnakça kitaplar yayınlayan kitabevleri de yoğun ilgi gördü. Fuarda, İstanbul'da hazırlanan kitapların, Appstore ve Google Play'de dijital olarak 35 dilde ücretsiz okunmasını sağlayan bir uygulamanın tanıtımı da yapıldı.

Skenderija Kültür ve Spor Merkezinde 22 Nisan'a kadar açık kalacak fuarda, birçok yayınevi açtıkları stantlarda kitapseverleri bekliyor. Skenderija Kültür ve Spor Merkezi Müdürü Damir Petrinic, fuarda kitapseverlerin bir araya geldiğini söyledi.