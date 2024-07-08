Uluslararası STEM PD Konferansı İbn Haldun Üniversitesi'nde düzenlendi

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İbn Haldun Üniversitesinin ev sahipliğini yaptığı Uluslararası STEM PD Konferansı'nda, 9 ülkeden akademisyen, öğretmen ve bilim meraklıları bir araya geldi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 6-7 Temmuz'da İbn Haldun Üniversitesi Başakşehir Külliyesi'nde gerçekleşen Uluslararası STEM PD Konferansı'nda birçok konu panellerle ele alındı.

Panellerde, fen bilimleri dersinde grupların akıl yürütme şekillerine göre öğretmen müdahalelerinin incelenmesi, mesleki kaygıların ötesinde gelecek endişesi olan gençlik perspektifleri, özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin sosyal duygusal öğrenme becerileri ile zorbalığa maruz kalma düzeyleri arasındaki ilişki, GEN-IA ve siber güvenlik, okul öncesi dönemde ters yüz öğrenme eğitim modeli ile STEM eğitimi, kodlama etkinliklerinin STEM okul etiketi ve ESEP+SCIENTİX projelerine entegrasyonu ve robotik destekli STEM uygulamaları konuları konuşuldu.

Konferansın açılışında konuşan üniversitenin rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan, yapay zeka ile dünyada yaşanan dönüşüme dikkati çekti.

Yapay zekanın hayatın bütün alanlarında etkili bir şekilde kullanıldığını belirten Arkan, bu durumun olumlu ve olumsuz yönleri olduğunu vurguladı.

Arkan, "Bununla bir şekilde baş edebilmemiz, bu alanda liderlik yapabilmemiz gerekiyor. Sizin beceri ve yetkinliklerinizi yapay zeka dahil her alanda kullanabilmeniz, öğrencilerinize de bu beceri ve yetkinlikleri de kullanabilmeyi öğretmeniz lazım. STEM'in bunu destekleyen bir tarafı var. Bu sebeple STEM yaklaşımını önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

9 ülkeden akademisyen, öğretmen ve bilim meraklılarını bir araya getiren konferans kapsamında çeşitli atölyeler ve bilim gezileri yapıldı.

STEM Expo ve ICSE Science Factory Projesi kapsamında düzenlenen fuarda, firmalar STEM eğitimine yönelik hizmetlerini ve ürünlerini sergiledi.

STEM alanında çalışan akademisyen ve öğretmenler yapılan uygulama etkinliklerini paylaşma ve fikir alışverişinde bulunma imkanına sahip oldu.

STEM nedir?

STEM; Bilim (Science), teknoloji (Technology), mühendislik (Engineering) ve matematik (Mathematics) olmak üzere dört disiplini bütünleştiren bir öğrenme, uygulama ve geliştirme yaklaşımı olarak son yıllarda öne çıktı. Bu noktada STEM öğrencilerin bilgi, beceri, yetkinlik ve disiplinler arası bir bakış açısı kazanmasını amaçlıyor.