Uluslararası STEM PD Konferansı İbn Haldun Üniversitesi'nde düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Uluslararası STEM PD Konferansı İbn Haldun Üniversitesi'nde düzenlendi

İbn Haldun Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşen Uluslararası STEM PD Konferansı'nda, 9 ülkeden akademisyen, öğretmen ve bilim meraklıları bir araya geldi. Konferansta, fen bilimleri dersinde öğretmen müdahaleleri, gençlik perspektifleri, öğrencilerin sosyal duygusal öğrenme becerileri ile zorbalık arasındaki ilişki gibi konular ele alındı. Konferansın açılışında yapay zekanın etkileri ve STEM'in önemi vurgulandı. Ayrıca, çeşitli atölyeler ve bilim gezileri düzenlendi, STEM Expo ve ICSE Science Factory Projesi kapsamında firmalar ürünlerini sergiledi.

08.07.2024 17:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İbn Haldun Üniversitesinin ev sahipliğini yaptığı Uluslararası STEM PD Konferansı'nda, 9 ülkeden akademisyen, öğretmen ve bilim meraklıları bir araya geldi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 6-7 Temmuz'da İbn Haldun Üniversitesi Başakşehir Külliyesi'nde gerçekleşen Uluslararası STEM PD Konferansı'nda birçok konu panellerle ele alındı.

Panellerde, fen bilimleri dersinde grupların akıl yürütme şekillerine göre öğretmen müdahalelerinin incelenmesi, mesleki kaygıların ötesinde gelecek endişesi olan gençlik perspektifleri, özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin sosyal duygusal öğrenme becerileri ile zorbalığa maruz kalma düzeyleri arasındaki ilişki, GEN-IA ve siber güvenlik, okul öncesi dönemde ters yüz öğrenme eğitim modeli ile STEM eğitimi, kodlama etkinliklerinin STEM okul etiketi ve ESEP+SCIENTİX projelerine entegrasyonu ve robotik destekli STEM uygulamaları konuları konuşuldu.

Konferansın açılışında konuşan üniversitenin rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan, yapay zeka ile dünyada yaşanan dönüşüme dikkati çekti.

Yapay zekanın hayatın bütün alanlarında etkili bir şekilde kullanıldığını belirten Arkan, bu durumun olumlu ve olumsuz yönleri olduğunu vurguladı.

Arkan, "Bununla bir şekilde baş edebilmemiz, bu alanda liderlik yapabilmemiz gerekiyor. Sizin beceri ve yetkinliklerinizi yapay zeka dahil her alanda kullanabilmeniz, öğrencilerinize de bu beceri ve yetkinlikleri de kullanabilmeyi öğretmeniz lazım. STEM'in bunu destekleyen bir tarafı var. Bu sebeple STEM yaklaşımını önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

9 ülkeden akademisyen, öğretmen ve bilim meraklılarını bir araya getiren konferans kapsamında çeşitli atölyeler ve bilim gezileri yapıldı.

STEM Expo ve ICSE Science Factory Projesi kapsamında düzenlenen fuarda, firmalar STEM eğitimine yönelik hizmetlerini ve ürünlerini sergiledi.

STEM alanında çalışan akademisyen ve öğretmenler yapılan uygulama etkinliklerini paylaşma ve fikir alışverişinde bulunma imkanına sahip oldu.

STEM nedir?

STEM; Bilim (Science), teknoloji (Technology), mühendislik (Engineering) ve matematik (Mathematics) olmak üzere dört disiplini bütünleştiren bir öğrenme, uygulama ve geliştirme yaklaşımı olarak son yıllarda öne çıktı. Bu noktada STEM öğrencilerin bilgi, beceri, yetkinlik ve disiplinler arası bir bakış açısı kazanmasını amaçlıyor.

Kaynak: AA

Konferans, Gençlik, Eğitim, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uluslararası STEM PD Konferansı İbn Haldun Üniversitesi'nde düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’a tebrik telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a tebrik telefonu
17:12 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: En düşük emekli aylığına zam konusunda çalışmalar sürüyor AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: En düşük emekli aylığına zam konusunda çalışmalar sürüyor
16:39 Elde kalanları da sattı Türk medyasında 45 yıllık Aydın Doğan dönemi tamamen bitti Elde kalanları da sattı! Türk medyasında 45 yıllık Aydın Doğan dönemi tamamen bitti
16:13 SHP, 14 yıl sonra yeniden kuruldu Tüm gözler Kılıçdaroğlu’nun üzerinde SHP, 14 yıl sonra yeniden kuruldu! Tüm gözler Kılıçdaroğlu'nun üzerinde
10:13 Fransa’da seçimin galibi olan ittifakın lideri, “Filistin’i tanıma“ sözünü tekrarladı İsrail zaferden memnun olmadı Fransa'da seçimin galibi olan ittifakın lideri, "Filistin'i tanıma" sözünü tekrarladı! İsrail zaferden memnun olmadı
17:54 Fenerbahçe, Mourinho’nun eski öğrencisi için 30 milyon euroyu gözden çıkardı Fenerbahçe, Mourinho'nun eski öğrencisi için 30 milyon euroyu gözden çıkardı
17:03 Cenk Tosun’un TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin elini neden sıkmadığı ortaya çıktı Cenk Tosun'un TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin elini neden sıkmadığı ortaya çıktı
15:55 UEFA’ya ’’Hileli maç’’ itirazı: Alman taraftarlar İspanya maçının tekrar edilmesini istiyor UEFA'ya ''Hileli maç'' itirazı: Alman taraftarlar İspanya maçının tekrar edilmesini istiyor
15:51 SMS ile işten çıkarılan 204 işçi Iğdır Belediyesi önünde eylem yaptı Başkandan açıklama gecikmedi SMS ile işten çıkarılan 204 işçi Iğdır Belediyesi önünde eylem yaptı! Başkandan açıklama gecikmedi
15:44 Hasan Can Kaya’nın eski sevgilisi Sultan San evlendi Hasan Can Kaya'nın eski sevgilisi Sultan San evlendi
15:42 Transferi sessiz sedasız bitirdiler Ciro Immobile, Beşiktaş’a imza atmaya geliyor Transferi sessiz sedasız bitirdiler! Ciro Immobile, Beşiktaş'a imza atmaya geliyor
15:32 Düzce ile Bolu arasındaki dağ kavgası büyüyor: 3 ilçeyi elinden aldırma bana, akıllı ol Düzce ile Bolu arasındaki dağ kavgası büyüyor: 3 ilçeyi elinden aldırma bana, akıllı ol
15:32 Annesini cenaze evinde katletmişti İşte 16 yaşındaki katil zanlısının savunması Annesini cenaze evinde katletmişti! İşte 16 yaşındaki katil zanlısının savunması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2024 18:42:26. #1.12#
SON DAKİKA: Uluslararası STEM PD Konferansı İbn Haldun Üniversitesi'nde düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement