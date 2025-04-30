Uluslararası Uzmanlar REHAB'ı Ziyaret Etti - Son Dakika
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Uluslararası Uzmanlar REHAB'ı Ziyaret Etti

Uluslararası Uzmanlar REHAB\'ı Ziyaret Etti

Yeşilay Bursa Şubesi REHAB, 14 uluslararası uzmanı ağırlayarak rehabilitasyon modelini tanıttı.

30.04.2025 11:29
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Yeşilay Bursa Şubesi Rehabilitasyon Merkezi (REHAB), 8. Uluslararası Yeşilay Kapasite Geliştirme Programı kapsamında farklı meslek ve ülkelerden gelen 14 katılımcıyı ağırladı.

Bursa'da 2023 yılından beri hizmet veren REHAB, bünyesindeki meslek edindirme programları, hobi odaları, spor salonu ve çeşitli atölyelerle bağımlılıkla mücadelede önemli rol üstleniyor.

Endonezya, Malezya, Tayland, Ürdün, Ruanda, Nijerya, Tunus, Nepal ve Yunanistan'dan gelen, psikiyatrist, klinik psikolog, halk sağlığı uzmanı, eczacı gibi farklı meslek dallarına mensup 14 uzman katılımcı REHAB'a gelerek Yeşilay Rehabilitasyon Modelini inceledi.

Bursa Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Klinik Psikolog Tuba Bilmişoğlu, kimyasal ve davranışsal bağımlılıklar konusunda deneyimli gruba, Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi'ni tanıttı.

Ülkelerindeki devlet kurumlarında ve hastanelerde yönetici pozisyonunda olan katılımcılar, sunumun ardından merkezin birimlerini gezdi.

"Burada verdiğimiz hizmetten oldukça etkilendiklerini söylediler"

Bursa Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Klinik Psikolog Tuba Bilmişoğlu, AA muhabirine, Uluslararası Yeşilay Kapasite Geliştirme Programı kapsamında Uluslararası Yeşilay Federasyonu tarafından ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti'nin ev sahipliği yaptığı program düzenlediklerini söyledi.

Katılımcıların, programın bir parçası olarak REHAB'a geldiklerini belirten Bilmişoğlu, "Kendilerine rehabilitasyon merkezimizin kuruluşundan ve amaçlarından bahsettik. Hangi hizmetleri veriyoruz? Kimlere veriyoruz? Buradaki hizmetlerimizi nasıl ilerliyor? Sürecimiz nasıl? Bunlardan bahsettik." dedi.

Bilmişoğlu, katılımcılarla merkezi gezdiklerini ve sordukları soruları yanıtladıklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Burada verdiğimiz hizmetten oldukça etkilendiklerini söylediler. Kendilerinin de birçok rehabilitasyon merkezi gördüklerini fakat bu rehabilitasyon merkezinin en iyilerinden bir tanesi olduğundan özellikle bahsettiler. Çok fazla ilgiyle dinlediler ve fikrin çok güzel olduğunu, çok iyi organize edildiğini söylediler. 'Sayısının daha fazla olması gerektiğini düşünüyoruz' dediler. Verdiğimiz hizmetlerle alakalı özel soruları oldu. Onları da ayrıca yanıtladık. Detayları konuştuk."

Tuba Bilmişoğlu, farklı ülkelerden ve farklı mesleklerden uzmanların bir arada olduğu, kapasite geliştirmeye yönelik yapılan görüşmelerin, bu alanda iyi hizmetlerin sunulabilmesi adına çok kıymetli olduğunu dile getirdi.

"Bu en iyilerinden bir tanesi"

Avrupa Terapötik Komiteleri Başkanı ve Dünya Terapötik Komiteleri Genel Direktörü Phaedon Kaloterakis ise Türk misafirperverliğinden çok memnun kaldıklarını ifade etti.

Kaloterakis, 2014'ten beri Yeşilay ile iş birliği içerisinde olduklarını ifade ederek, "Fakat ilk defa böyle bir rehabilitasyon hizmetleri verdiğini gördüm, şahit oldum ve ilk defa böyle bir merkezi Türkiye'de ziyaret ettim. Bu bizim için çok heyecan vericiydi. Bunu görmek çok güzeldi." diye konuştu.

Türkiye'deki rehabilitasyon merkezi sayısının daha çok artmasını beklediklerini vurgulayan Kaloterakis, "Sadece kendi ülkem Yunanistan'da değil dünyanın birçok yerinde Asya, Afrika, Avrupa, Amerika'da rehabilitasyon merkezlerini ziyaret ettim. Fakat bu en iyilerinden bir tanesi. Çok iyi planlanmış, dizayn edilmiş ve düşünülmüş." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Eğitim, Sağlık, Güncel, bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uluslararası Uzmanlar REHAB'ı Ziyaret Etti - Son Dakika

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