Ulutaş, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

14.02.2026 09:33
Büyükelçi Ufuk Ulutaş, 2025 yılının önemli fotoğraflarını oyladı ve umut vurgusu yapan kareler seçti.

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Ufuk Ulutaş, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Büyükelçi Ulutaş, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Ulutaş, " Gazze: Açlık" kategorisinde, Ali Jadallah'ın "Gazze'de zorla yerinden edilen Filistinliler topraklarına döndü" fotoğrafı için oy verdi. Büyükelçi Ulutaş, bu fotoğrafı seçme sebebiyle ilgili şunları söyledi:

"Gazze'deki açlığı vurgulayan çok güzel fotoğraflar var. Fakat benim seçtiğim fotoğraf, aslında bir geri dönüşü, bir direnci, bir direnmeyi ortaya koyuyor. Zorla yerlerinden edilen Filistinliler, bütün imkansızlıklara rağmen terk ettikleri ana vatanları, İsrail tarafından soykırım sonucu dümdüz edilmişken bile kendi topraklarına dönüyor. Onları kimse kendi topraklarından ayıramıyor. Bu sebepten umudu vurgulaması, çok çarpıcı bir görüntü olması sebebiyle bu fotoğrafı seçtim."

Büyükelçi Ulutaş, "Portre" kategorisinde, Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" fotoğrafı için oy kullanırken, bu fotoğraftaki umut vurgusunun oldukça önemli olduğuna dikkati çekti.

Ulutaş, "Filistin topraklarında binlerce çocuk, İsrail tarafından katledildi. Ama her doğan Filistinli çocuk, aynı zamanda bir umut demek. Buradaki o gülen yüzü aslında ortaya koydukları direncin, topraklarına sahip çıkmanın bir sembolü. O açıdan bu fotoğrafı seçtim." diye konuştu.

"Haber" kategorisinde, oyunu Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi" karesinden yana kullanan Ulutaş, bu karenin muazzam bir fotoğraf olduğunu belirtti. Ulutaş, "Bir taraftan görsel bir şov ama diğer taraftan Türkiye'nin göklerdeki kabiliyetini vurgulaması açısından oldukça önemli bir fotoğraf. Gerçekten etkileyici, çarpıcı bir fotoğraf olmuş. Çok da güzel bir anda yakalanmış." ifadesini kullandı."

"Spor"da Bünyamin Çelik'in "Statların dili" fotoğrafını oylayan Ulutaş, Şampiyonlar Ligi maçında Galatasaray stadındaki "soykırımı durdur" mesajının bütün dünyada kendine yer bulduğunu kaydetti. Ulutaş, "Bu gerçekten çok güçlü bir mesajdı. Spor müsabakalarının en yüksek seviyesinde bu çağrıyı yapan Galatasaray taraftarı aslında dünyaya çok kuvvetli bir mesaj vermiş oldu. Çok çarpıcı bir fotoğraf." diye konuştu."

Ulutaş, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Mustafa Kılıç'ın "Sürü" başlıklı fotoğrafını tercih ederken, fotoğraftaki renklerin, kompozisyonun ve beliren imajların muhteşem olduğunun altını çizdi. Büyükelçi Ulutaş, fotoğrafta sisin sanki bir filtre görüntüsü, çok dramatik bir görüntü havası verdiğini aktardı.

"Günlük Hayat" kategorisinde de Mahmoud Abu Hamda'nın "Umut" başlıklı fotoğrafı için oy kullanan Ulutaş, bu kareyi; bir taraftan o karanlıklar içerisinden gelen, süzülen ışığı vurgulaması, bu ışığın merkezinde bir çocuğu ve barışın sembolü güvercini içinde barındırması dolayısıyla kompozisyon ve mesajın oldukça güçlü olduğu bir fotoğraf olarak nitelendirdi."

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesi üzerinden yarın saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Ufuk Ulutaş, Türkiye, Güncel, Gazze, Son Dakika

