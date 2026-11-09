Ümit Özdağ, Aliağa patlaması için taziye ve yaralılara acil şifa mesajı paylaştı

Ümit Özdağ, Aliağa patlaması için taziye ve yaralılara acil şifa mesajı paylaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İzmir Aliağa'daki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada ölen işçiler için taziye mesajı yayımladı. Özdağ, yaralı işçilere acil şifa dileyip arama kurtarma çalışmalarından iyi haber gelmesini temenni etti.
(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İzmir'in Aliağa ilçesinde meydana gelen patlama nedeniyle yaşamını yitiren işçiler için taziye mesajı yayımladı.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçilerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Yaralı işçilerimize acil şifalar diliyor, arama kurtarma çalışmalarından sevindirici haberler gelmesini temenni ediyorum" ifadesini kullandı.
Kaynak: ANKA
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