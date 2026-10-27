Ümit Özdağ Aydın Sanayi Odası ve Cem Vakfı'nı ziyaret etti, pazarda esnafla buluştu - Son Dakika
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Ümit Özdağ Aydın Sanayi Odası ve Cem Vakfı'nı ziyaret etti, pazarda esnafla buluştu

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Ümit Özdağ Aydın Sanayi Odası ve Cem Vakfı\'nı ziyaret etti, pazarda esnafla buluştu
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Aydın Sanayi Odası ve Cem Vakfı Aydın Şubesi'ni ziyaret ederek Oda Başkanı Gökhan Maraş ve Şube Başkanı Muzaffer Şenocak ile görüştü. Özdağ, Aydın Salı Pazarı ve Forum Aydın AVM'de esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

(AYDIN) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Aydın programı kapsamında Aydın Sanayi Odası ve Cem Vakfı Aydın Şubesi'ni ziyaret etti. Özdağ, Aydın Salı Pazarı ve Forum Aydın AVM'de de esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Aydın Sanayi Odası ziyaretinde Oda Başkanı Gökhan Maraş ile görüştü. Ardından Cem Vakfı Aydın Şubesi'ni ziyaret eden Özdağ, Şube Başkanı Muzaffer Şenocak ile bir araya geldi.

Ziyaretlerde Özdağ'a, Zafer Partisi Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu, Başkanlık Divanı üyeleri Musa Ertugan, Ali Şehirlioğlu, Zekeriya Mete, Mahmut Karaaslan, Fikret Artan ve Özcan Pehlivanoğlu ile Aydın İl Başkanı Kamil Sezer eşlik etti.

Özdağ, daha sonra Aydın Salı Pazarı'nı ve Forum Aydın AVM'yi ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla buluştu.

Kaynak: ANKA
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