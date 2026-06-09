Ümit Özdağ Beşiktaş'ta Gençlerle Bir Araya Geldi

(İSTANBUL) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ortaköy'den Beşiktaş'a belediye otobüsüyle geçti ve Beşiktaş Çarşı'da gençlerle bir araya geldi.

Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu akşam Ortaköy'den Beşiktaş'a belediye otobüsüyle geçtik. ve Beşiktaş Çarşı'da sevgili gençler etrafımızı sardı fotoğraf çektirdiler. Teşekkürler sevgili gençler..." ifadesini kullandı.