Ümit Özdağ, Cem Vakfı'nı Ziyaret Etti

(SİVAS) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Sivas programı kapsamında Cem Vakfı Sivas Şubesi'ni ziyaret ederek Şube Başkanı Ünal Karataş ile bir araya geldi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Sivas programı kapsamında Cem Vakfı Sivas Şubesi'ni ziyaret etti. Özdağ, ziyaret kapsamında Cem Vakfı Sivas Şube Başkanı Ünal Karataş ile görüştü.
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