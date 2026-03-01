Ümit Özdağ'dan Bursaspor'a Destek Ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ümit Özdağ'dan Bursaspor'a Destek Ziyareti

01.03.2026 17:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zafer Partisi lideri Özdağ, Bursaspor'a başarı dileyip kulübü ziyaret etti.

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, parti yöneticileriyle birlikte Bursaspor Kulübü'nü ziyaret etti. Özdağ, Süper Lig yolunda önemli bir aşamaya gelen Bursaspor'a başarı dileklerini iletti.

Özdağ'a ziyarette, Zafer Partisi Genel Sekreteri Cezmi Polat, Genel Başkan Yardımcıları Fikret Bayır ve İbrahim Kaan Erten ile Bursa İl Başkanı Cihat Gazi eşlik etti. Heyet, Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Ziyaretin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Özdağ, Bursaspor'un hem ligde hem de tribünde verdiği mücadeleyi desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Süper Lig yolunda önemli bir aşamaya gelen Bursaspor'a başarı dileklerini ileten Özdağ, Kulüp Başkanı Enes Çelik ve yönetim kuruluna misafirperverlikleri için teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

Zafer Partisi, Ümit Özdağ, Bursaspor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ümit Özdağ'dan Bursaspor'a Destek Ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Esnaftan kritik çağrı İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül Esnaftan kritik çağrı! İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül
Fenerbahçe’den kovulan Jhon Duran’ın ilk maçında yaptıkları olay oldu Fenerbahçe'den kovulan Jhon Duran'ın ilk maçında yaptıkları olay oldu
Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi Yargıtay son noktayı koydu Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi? Yargıtay son noktayı koydu
Siyasette ender görülecek olay: CHP’li başkan, Murat Kurum’a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti Siyasette ender görülecek olay: CHP'li başkan, Murat Kurum'a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Liverpool’da sürpriz ayrılık Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool'da sürpriz ayrılık
ABD Başkanı Trump: İran’a büyük operasyon başlattık ABD Başkanı Trump: İran'a büyük operasyon başlattık

18:37
Avrupa’dan aykırı ses: İran’ın bombalanması Trump’a petrol getirir
Avrupa'dan aykırı ses: İran'ın bombalanması Trump'a petrol getirir
17:59
Pentagon: İran’ın saldırılarında 3 ABD askeri öldü
Pentagon: İran'ın saldırılarında 3 ABD askeri öldü
17:53
ABD, ilk kez kamikaze İHA kullandı
ABD, ilk kez kamikaze İHA kullandı
17:03
İran ’Abraham Lincoln’u hedef aldı, ABD’den açıklama geldi
İran 'Abraham Lincoln'u hedef aldı, ABD'den açıklama geldi
17:02
Bakan Şimşek, “Borsa İstanbul kapatılacak“ iddiasına yanıt verdi
Bakan Şimşek, "Borsa İstanbul kapatılacak" iddiasına yanıt verdi
16:41
İran’ın İsrail’e düzenlediği füze saldırısında şehir harabeye döndü
İran'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırısında şehir harabeye döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2026 19:24:45. #7.11#
SON DAKİKA: Ümit Özdağ'dan Bursaspor'a Destek Ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.