Ümit Özdağ'dan Kerkük Valisi'ne Tebrik

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kerkük Valisi olarak atanan Muhammed Seman Ağa'yı tebrik etti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kerkük Valisi olarak ataması gerçekleşen Muhammed Seman Ağa'yı tebrik ederim. Kerkük'te uzun bir sürenin ardından Türkmen bir valinin idareyi devralması, Türkmeneli'nin bölgedeki varlığı ve temsiliyeti açısından büyük bir adımdır. Yeni dönemin Kerkük'te huzur ve adaletin tesisine katkı sağlamasını dilerim" ifadesini kullandı.