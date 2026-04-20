Ümit Özdağ Muğla'da

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası ile Muğla Barosu'na ziyarette bulundu.

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Başkanlık Divanı Üyeleri Fikret Artan, Tayga Ak, Esmaül Hüsna Aslan ve partisinin Muğla İl Başkanı Nazmi Eyibilir ile birlikte Muğla Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Özdağ, ziyarette Oda Başkanı Bülent Karakuş ile görüştü.

Özdağ ve beraberindeki heyet, ardından Muğla Barosu'na da ziyarette bulundu ve Baro Başkanı Levent Akgün ile bir araya geldi.