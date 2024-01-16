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Ümit Özdağ, Osmaniye'de ziyaretler gerçekleştirdi - Son Dakika
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Ümit Özdağ, Osmaniye'de ziyaretler gerçekleştirdi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Osmaniye'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Kadirli ilçesinde esnafı ziyaret eden Özdağ, partililerle buluştu. Daha sonra kent merkezinde partisinin il başkanlığı binasının açılışını yaptı. Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası'nda gençlerle bir araya gelen Özdağ, alışveriş merkezinde de esnafı ziyaret etti.

Ümit Özdağ, Osmaniye\'de ziyaretler gerçekleştirdi
16.01.2024 - 17:34,
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Osmaniye'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

İlk olarak Kadirli ilçesine gelen Özdağ, Uzun Çarşı'daki esnafı ziyaret etti, çay ocağında vatandaşlarla bir araya geldi.

Partisinin ilçe başkanlığına geçen Özdağ, burada partililerle buluştu.

Daha sonra kent merkezine giden Özdağ, Musa Şahin Bulvarı'nda partisinin il başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi.

Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası'nda gençlerle bir araya gelen Özdağ, ardından kentteki bir alışveriş merkezinde esnafı ziyaret etti.

Kaynak: AA
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