(ANKARA)- Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Rize İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye Cumhuriyeti Nereye Sürüklenmek İstiyor?" konferansına katıldı.
Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Rize İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye Cumhuriyeti Nereye Sürüklenmek İstiyor?" konulu konferansta konuşmacı olarak yer aldı.
Son Dakika › Güncel › Ümit Özdağ Rize'de Konferans Verdi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?