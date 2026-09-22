Ümit Özdağ, Şimşek'e 20 milyar dolarlık fon kaybında 11 aydır tedbir alınmamasını sordu - Son Dakika
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Ümit Özdağ, Şimşek'e 20 milyar dolarlık fon kaybında 11 aydır tedbir alınmamasını sordu

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Ümit Özdağ, Şimşek\'e 20 milyar dolarlık fon kaybında 11 aydır tedbir alınmamasını sordu
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, borsa ve para piyasası fonlarında 517 bin vatandaşın yaklaşık 20 milyar dolarının yok olduğunu belirterek Bakan Mehmet Şimşek'e tepki gösterdi. Özdağ, Şimşek'in manipülasyon açıklamasını anımsatıp 11 ayda neden tedbir alınmadığını sordu.

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, borsa ve para piyasası fonlarında yaşanan soruşturma üzerinden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e tepki gösterdi. Özdağ, Şimşek'in "bazı yatırım ve hisse fonları üzerinden manipülatif işlemler ve spekülasyonlar yapıldığı" açıklamalarını hatırlatarak, "Buna rağmen aradan geçen 11 ayda neden hiçbir tedbir almadınız?" diye sordu.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, borsa ve yatırım fonlarında yaşananlara ilişkin açıklama yaptı. Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Değerli yurttaşlarım, bildiğiniz gibi 15-16 Eylül'de, borsada büyük bir çöküş yaşandı ve para piyasası fonlarında 517 bin vatandaşımıza ait yaklaşık 20 milyar dolar adeta buharlaştı. Bu miktar 2001 bankacılık krizinin yaklaşık 5 katına denk gelmektedir. Diğer bir ifadeyle, tasfiye edilecek 131 fona birikimini yatıran vatandaşlarımızın yaklaşık 20 milyar dolarlık tasarrufları yok oldu. Borsaya kayıtlı hisselerin toplam değeri ise toplam 45 milyar dolar azaldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e soruyorum: 4 Kasım 2025 tarihindeki konuşmanızda borsa ve fon piyasalarındaki manipülasyonla mücadele için cezaları arttıracağınızı, özellikle bazı yatırım ve hisse fonları üzerinden manipülatif işlemler ve spekülasyonlar yapıldığının farkında olduğunuzu, Borsanın bir spekülasyon veya oyun alanı olarak görülmemesi gerektiğini ifade etmiştiniz. Buna rağmen aradan geçen 11 ayda neden hiçbir tedbir almadınız?

Ayrıca geçen mayıs ayında uluslararası endeks sağlayıcısı Morgan Stanley Capital International Türkiye ve Borsa İstanbul'a yönelik, özellikle piyasa şeffaflığı ve manipülasyon şüpheleri uyarılarını yaptı. Bunu da dikkate almadınız. Yani birileri yurt dışında İstanbul'da neler olduğunu biliyor. Siz bilmiyor musunuz? Zafer Partisi olarak yetkililere doğrudan zarar gören ve aileleri ile 2 milyonluk bir kitleye varan fon sahiplerine bu soruların cevabını en kısa sürede verilmesini istiyoruz. Yine konuyla ilgili kesin rakamları da çarpıtmadan etmeden toplumla paylaşmanızı talep ediyoruz. Ayrıca söz konusu gelişmelerde başrol oynayan Tera Grup, Pusula Portföy, Pusula Finans Holding ve KatılımEv Şirket sahipleri ile ilgili olarak ortaya atılan kayırma ve şaibeli ilişkiler ile ilgili verilen usulsüz yetkiler hakkında da kamuoyunun derhal bilgilendirilmesini talep ediyoruz. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun da bu konuda neden gereken önlemleri almadığının açık seçik şekilde toplumla paylaşılması gerektiğini biliyoruz. ve bunu yapmanızı sizden bekliyoruz.

Sayın Bakan, bu vatandaşlarımız dişlerinden tırnaklarından ailenin zorunlu giderlerinden yaptıkları tasarruflarla elde ettikleri birikimlerini götürüp rulet masasına koymadılar. Poker oynamadılar. Kumara gitmediler. Bu vatandaşlarımız kamu kurumlarının lisans verdiği pek çok devlet büyükleri ile fotoğrafları olanlara güvenip, SPK denetiminde olan resmi fon listesi TEFAS'ta yer alan, Kamuoyu Aydınlatma Platformu tarafından şeffaflığı devletçe garanti edilmiş bu fonlara yatırım yaptılar. Anlaşılan odur ki Uluslararası kurumların ve yurtiçinde konunun uzmanı olan kişilerin ihbarlarına rağmen bu insanlarımıza karşı AK Parti iktidarı yapması gereken görevleri yerine getirmemiştir. Bu saatten sonra hiç oyalanmadan, öncelikle bu dolandırıcılığı yapanların yurtiçi ve yurtdışında bulunan tüm mal varlıklarına el konularak, bu soygundan zarar gören vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi hayati bir zorunluluktur. Çünkü borsadaki bu çöküntüde yaşanan, ekonominin genelinde yaşanan bunalımdan daha da öte, insanlarımızın aile yapılarının bozulmasında, intiharlarına kadar uzanabilecek büyük bir psikolojik ve sosyal yıkıma yol açacaktır. Zafer Partisi olarak Türk insanının her türlü sorununun halledilmesi için konunun takipçisi olacağız ve çözümlerimizi sürekli değerli kamuoyu ile paylaşacağız."

Kaynak: ANKA
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