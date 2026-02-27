Ümit Özdağ TEMAD'ı Ziyaret Etti - Son Dakika
Ümit Özdağ TEMAD'ı Ziyaret Etti

27.02.2026 20:25
Zafer Partisi lideri Özdağ, emekli astsubaylarla güncel konuları görüştü.

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği yönetimi ile bir araya geldi.

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği'nin (TEMAD) sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre TEMAD heyeti Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı dün ziyaret etti. Açıklamada, "Güncel konularla ilgili karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Kendilerine her zaman emekli astsubayların sesi oldukları için teşekkür ederiz" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

Zafer Partisi, Ümit Özdağ, Güncel, Son Dakika

