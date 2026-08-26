Ümit Uysal: CHP'yi Terk Etmeyeceğim - Son Dakika
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Ümit Uysal: CHP'yi Terk Etmeyeceğim

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Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal, CHP'den ayrılmayı düşünmediğini vurguladı, partinin önemine değindi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, "Ben CHP'yi terk etmem. Bize en ters, zıt siyasetçiyi düşünelim. O genel başkan olsa ben yine terk etmem. Seçeneklerim arasında o şık yok." dedi.

Uysal, "21. Yüzyılda Yeniden Cumhuriyet" adlı kitabının 3. baskı tanıtım etkinliğinde kitapseverlerle bir araya geldi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Atatürk Konferans Salonu'ndaki buluşmada Uysal, 21. yüzyılda dünyada şok edici gelişmeler yaşandığını belirtti.

Uysal, dünyada gelir dağılımının çok bozulduğunu kaydetti.

Cumhuriyet'in kurulmasıyla iktisadi özgürlüğün de sağlandığını dile getiren Uysal, "Bu durum Cumhuriyet'in en önemli kazanımlarındandır." ifadesini kullandı.

Türk halkının açlık ve işgalden birbirine tutunarak çıkıp Cumhuriyet'i kurduğunu söyleyen Uysal, şeffaflaşma ile ülkede yeniden güven ikliminin kurulabileceğini vurguladı.

Buluşmayı yöneten gazetecinin "Neden CHP'de kalmayı tercih ettiniz?" şeklindeki sorusuna yanıt veren Uysal, CHP'nin herhangi bir parti olmadığını, işgal yangınından toplumun mücadelesiyle ortaya çıktığını dile getirdi.

Siyasi bir fanatizmle asla konuşmadığını aktaran Uysal, "Bu düşüncem Türkiye sevdasından kaynaklanan bir şey. Ben CHP'yi terk etmem. Bize en ters, zıt siyasetçiyi düşünelim. O genel başkan olsa ben yine terk etmem. Seçeneklerim arasında o şık yok. Hayatım CHP ile geçti. Partiden ayrılmak benim değerlendirdiğim bir seçenek bile değil. Bunu anlatamıyorum çevreme. Dünyada çok köklü değişimler olduğu için siyasetin de değişeceğine inanıyorum. Çünkü dünya değiştiği zaman siyaset de değişir. Türkiye için de umarım iyi bir tablo ortaya çıkar." dedi.

"Köklü siyasi kurumlarımızı ayakta tutarak geleceğe yürümemiz lazım" ifadesini kullanan Uysal, "Bunların başında da CHP gelir. CHP dünya tarihinin kitlesel desteği olmuş en eski partilerinden. Ayrılanların kararlarını saygıyla karşılıyorum ama doğru bulmuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Etkinliğe, ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman da katıldı.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Ümit Uysal, Muratpaşa, Etkinlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ümit Uysal: CHP'yi Terk Etmeyeceğim - Son Dakika

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