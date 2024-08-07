UMKE, acil durumlarda hızlı müdahale için görevlendiriliyor - Son Dakika
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UMKE, acil durumlarda hızlı müdahale için görevlendiriliyor

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) Adana Sorumlusu Metin Yıldız, UMKE ekiplerinin acil durumlarda ihtiyaç duyulan alanlara hızlıca yönlendirildiğini söyledi. UMKE'nin verdiği hizmetler ve çalıştığı alanlar hakkında bilgi veren Yıldız, afet ve acil durumlarda belirlenen toplanma noktasına gelen UMKE ekiplerinin görevlendirilerek ihtiyaç duyulan alanlara yönlendirildiğini belirtti.

07.08.2024 16:38
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Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) Adana Sorumlusu Metin Yıldız, UMKE ekiplerinin acil durumlarda ihtiyaç duyulan alanlara hızlıca yönlendirildiğini söyledi.

Ulusal UMKE Haftası kapsamında, AA muhabirine değerlendirmede bulunan Yıldız, afet ve acil durumlarda UMKE'nin önemli görevlerde bulunduğunu dile getirdi.

UMKE'nin verdiği hizmetler ve çalıştığı alanlar hakkında bilgi veren Yıldız, şöyle devam etti:

"Afet ve acil durumlarda belirlenen toplanma noktasına gelen UMKE ekipleri görevlendirilerek hızlıca ihtiyaç duyulan alanlara yönlendiriliyor. UMKE, deprem bölgelerinde hastane öncesi medikal müdahale yapmak amacıyla görevlendiriliyor. Enkaz altındaki yaralılara ilk müdahaleyi yapıyor ve güvenli alan açıldığında, gerekli medikal müdahaleyi yaparak hastaların ilgili sağlık kuruluşlarına sevkini sağlıyoruz."

Yıldız, personellerinin eğitimden geçtikten sonra UMKE'ye katıldığını belirterek, "Sağlık personelleri ve diğer personeller, sistem üzerinden başvurularını yapıyorlar. Müdürlük komisyonunda değerlendirildikten sonra UMKE temel eğitimini alan arkadaşlarımız, 3 gün teorik, 2 gün uygulamalı olarak eğitim alıyorlar. Bu eğitimi tamamlayanlar, UMKE personeli olarak illerde göreve başlıyorlar." diye konuştu.

"UMKE, her an göreve hazırdır"

Adana İl Sağlık Müdürü Halil Nacar da Ulusal UMKE Haftası kapsamı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Nacar, mesajında, UMKE'nin afetlerde, acil durumlarda hızlı ve etkin müdahale gerçekleştirdiğini belirtti.

UMKE ekiplerinin 7 gün 24 saat esasına göre çalıştığını kaydeden Nacar, "UMKE, her an göreve hazırdır. Bizler de ekiplerimizin eğitimlerini ve donanımlarını önemsiyoruz. Her zaman bu ekiplerimizi güncel ve aktif halde tutuyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel UMKE, acil durumlarda hızlı müdahale için görevlendiriliyor - Son Dakika

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