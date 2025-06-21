Akaryakıta tarihin en büyük zammı geldi! İşte son 1 haftanın faturası - Son Dakika
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Ekonomi

Akaryakıta tarihin en büyük zammı geldi! İşte son 1 haftanın faturası

Akaryakıta tarihin en büyük zammı geldi! İşte son 1 haftanın faturası
21.06.2025 07:55
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İsrail ve İran arasındaki artan gerilim, petrol fiyatlarını yükselterek akaryakıt fiyatlarında sert artışlara sebep oldu. Gece yarısı yansıyan zamla birlikte, motorin 55 lirayı, benzin ise 52 lirayı aştı. Sadece bir haftada motorinde 8.5, benzinde 4.5 lira zam geldi. Bu zamlar, ÖTV düzenlemeleri dışında, akaryakıt grubunda bir defada yapılan en büyük artış olarak kaydedildi.

İran ve İsrail arasında artan gerilim, brent petrol fiyatlarının 78 dolara yükselmesine neden oldu. Bu gelişmelerin ardından, akaryakıt fiyatlarında önemli artışlar yaşandı. Motorinin litre fiyatı 3,30 TL, benzinin litre fiyatı ise 1,51 TL arttı. Bu zamlar, ÖTV düzenlemeleri haricinde, akaryakıt grubunda bir defada yapılan en büyük artış olarak kayıtlara geçti.

İŞTE GÜN GÜN GELEN ZAMLAR

Benzinin litresi 12 Haziran'da İstanbul'da 46 lira 96 kuruş, Ankara'da 47 lira 63 kuruştu. Motorin ise İstanbul'da 46 lira 27 kuruş, 47 lira 12 kuruştu. 13 Haziran'da benzin İstanbul'da 48 lira 39 kuruşa çıkarken, motorin 46 lira 27'de sabit kaldı. 19 Haziran'da ise benzin 49 lira 97 kuruşa, motorin 51 lira 37 kuruşa yükseldi. 19 Haziran'da Ankara'da ise benzin 50.64 TL'ye, motorin 52.22 TL'ye çıktı.

YENİ AKARYAKIT FİYATLARI

Gelen son zamla birlikte İstanbul'da benzininin litre fiyatı 51.50 TL'ye, motorinin fiyatı ise 54.72 TL'ye yükseldi. Ankara'da ise benzin 52 lira 16 kuruşa, motorin 55 lira 56 kuruşa çıktı. Son 1 haftada 1 haftada gelen zam tutarı motorinde 8.5, benzinde 4.5 lira oldu.

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13 Haziran'dan itibaren gelene zamlar sonrası, bir dizel aracın deposunu doldurmak için 500 lira daha fazla ödenecek. 60 litrelik depoya sahip benzinli araç için ise 270 liralık fark oluşacak.

Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, İsrail, Enerji, Finans, Dünya, İran, ÖTV, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akaryakıta tarihin en büyük zammı geldi! İşte son 1 haftanın faturası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (47)

  • Mehmet Yılmaz:
    zam zam zam enflasyon düşecekmiş 298 23 Yanıtla
  • yaşar Arslan:
    zamlarla milletin anasını ağlattılar. ama tu ik düşük enflasyon açıklamaları yapar, = memur a , işçiye, emekliye düşük zam. ama kimileri seçimde bol bol oy isterler 247 18 Yanıtla
  • Ankara null:
    100 olacakmis 2 ay icinde 187 17 Yanıtla
  • Meta Bouwen:
    en az 90 olmasi lazımki biraz rahatlasın trafik 123 73 Yanıtla
  • Ferhat Ataş:
    fırsatçılık başka bir şey değil 140 37 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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SON DAKİKA: Akaryakıta tarihin en büyük zammı geldi! İşte son 1 haftanın faturası - Son Dakika
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