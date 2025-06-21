Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 2\'si ağır 12 yaralı

Gökgöz Mahallesi mevkiinde meydana gelen olayda, İstanbul'dan Denizli'ye giden ve 40 yolcusu bulunan A.T. idaresindeki 34 YK 4734 plakalı yolcu otobüsü, 16 AOB 34 dorse plakalı gıda yüklü tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle 500 metre gidebilen otobüs, akaryakıt istasyonunun önünde durabildi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

12 KİŞİ YARALANDI

Meydana gelen kazada, sürücü A.T., yedek şoför Ö.A. ve muavin H.G. ile yolcular R.Y., S.B., R.M., M.G., S.A., Ş.E., C.U.E., V.K. ve N.A. isimli 12 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında çeşitli hastanelere sevk edildi.

2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Tedaviye alınan 12 yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayı yara almadan atlatan TIR şoförleri, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Kaza nedeniyle D-650 Karayolu'nun Bilecik istikametinde trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.