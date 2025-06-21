Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 2'si ağır 12 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 2'si ağır 12 yaralı

Haberin Videosunu İzleyin
Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 2\'si ağır 12 yaralı
21.06.2025 07:36  Güncelleme: 08:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 2\'si ağır 12 yaralı
Haber Videosu

Sakarya'nın Pamukova ilçesi D-650 Karayolu'nda yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır toplamda 12 kişi yaralandı.

Gökgöz Mahallesi mevkiinde meydana gelen olayda, İstanbul'dan Denizli'ye giden ve 40 yolcusu bulunan A.T. idaresindeki 34 YK 4734 plakalı yolcu otobüsü, 16 AOB 34 dorse plakalı gıda yüklü tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle 500 metre gidebilen otobüs, akaryakıt istasyonunun önünde durabildi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

12 KİŞİ YARALANDI

Meydana gelen kazada, sürücü A.T., yedek şoför Ö.A. ve muavin H.G. ile yolcular R.Y., S.B., R.M., M.G., S.A., Ş.E., C.U.E., V.K. ve N.A. isimli 12 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında çeşitli hastanelere sevk edildi.

Yolcu otobüsü TIR'a arkadan çarptı

2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Tedaviye alınan 12 yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayı yara almadan atlatan TIR şoförleri, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Kaza nedeniyle D-650 Karayolu'nun Bilecik istikametinde trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yolcu otobüsü TIR'a arkadan çarptı
Yolcu otobüsü TIR'a arkadan çarptı
Yolcu otobüsü TIR'a arkadan çarptı
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Pamukova, Güvenlik, 3-sayfa, sakarya, trafik, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 2'si ağır 12 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Murat Avci:
    hep metro firması nın arabaları bunlar şoförleri 24 saat mi çalıştııyor. 32 2 Yanıtla
  • cansuyum:
    metro turizme şaşırmadım denetim yok dikkat yok her kazadan onlar cıkoyor 27 0 Yanıtla
  • Objektif Yorumcu:
    daha haberi okurken kendi kendime kesin metro turizm dedim. bizim insanlarımız hakediyo, o kadar olaya karışan firma halen daha taşıyacak yolcu buluyor pessss 9 0 Yanıtla
  • Celil Başer:
    metro turizmle alakası yok bende otobüs soforuyum metronun tüm arabaları kiralik mal sahipleri şoför parası vermemek için kendileri sürüyor para hırsı bu hale getiroyor 8 0 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Kazalarıyla meşhur metro turizm.??? 4 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Belediyelerin öğrenci yurdu açma yetkisi kaldırıldı Belediyelerin öğrenci yurdu açma yetkisi kaldırıldı
Galatasaray’ın 25. şampiyonluğu için hatıra parası çıkıyor Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu için hatıra parası çıkıyor
İsrail’in “Öldürdük“ dediği isim mesaj yayınladı İsrail'in "Öldürdük" dediği isim mesaj yayınladı
Bunu yapan bir dernek Keklikleri rahatça öldürebilmek için yaptıkları şova bakın Bunu yapan bir dernek! Keklikleri rahatça öldürebilmek için yaptıkları şova bakın
Dünyanın en yaşlı futbolcusu Yaşıtları torun severken o top oynuyor Dünyanın en yaşlı futbolcusu! Yaşıtları torun severken o top oynuyor
Erdoğan, İsrail’i destekleyen Almanya’yı uyardı: Avrupa’ya göç ve nükleer sızıntı ihtimali var Erdoğan, İsrail'i destekleyen Almanya'yı uyardı: Avrupa'ya göç ve nükleer sızıntı ihtimali var
Tahran’da halk, ABD ve İsrail bayraklarını ayaklarıyla çiğnedi Tahran'da halk, ABD ve İsrail bayraklarını ayaklarıyla çiğnedi
“Dikkat edin“ diyerek paylaştı İstanbul’dan endişe yaratan görüntü "Dikkat edin" diyerek paylaştı! İstanbul'dan endişe yaratan görüntü
İran: İsrail’in saldırıları durmadıkça, müzakere söz konusu olamaz İran: İsrail'in saldırıları durmadıkça, müzakere söz konusu olamaz
Dilan Polat’ın korumasına saldıranlara operasyon Dilan Polat'ın korumasına saldıranlara operasyon
Temizlik yaptığı villada havuza düşen kadın hayatını kaybetti Temizlik yaptığı villada havuza düşen kadın hayatını kaybetti

07:56
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geldi İşte son 1 haftanın faturası
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geldi! İşte son 1 haftanın faturası
20:09
İsrail’den itiraf gibi açıklama: Zor günler bizi bekliyor
İsrail'den itiraf gibi açıklama: Zor günler bizi bekliyor
14:29
Uluslararası kamuoyunda infial yaratan kapak: İran’ı 6 parçaya böldüler
Uluslararası kamuoyunda infial yaratan kapak: İran'ı 6 parçaya böldüler
14:28
Tarihin en büyük veri sızıntısı 16 milyar şifre internette, sizinki de olabilir
Tarihin en büyük veri sızıntısı! 16 milyar şifre internette, sizinki de olabilir
14:27
Üstsüz poz veren Sharon Stone, yine sınırları zorladı
Üstsüz poz veren Sharon Stone, yine sınırları zorladı
14:18
Telegram’ın kurucusu 17 milyar sterlinlik servetini 106 çocuğuna bırakıyor
Telegram'ın kurucusu 17 milyar sterlinlik servetini 106 çocuğuna bırakıyor
14:17
Mezarını kazdırdı, 1 gün sonra öldü Kendisine rahmet de dilemiş
Mezarını kazdırdı, 1 gün sonra öldü! Kendisine rahmet de dilemiş
14:01
Wilma Elles dördüncü kez anne oluyor
Wilma Elles dördüncü kez anne oluyor
13:59
Yatakta inleyen babaya şok sözler: B.kunda boğul, seni burada ölüme terk ediyorum artık
Yatakta inleyen babaya şok sözler: B.kunda boğul, seni burada ölüme terk ediyorum artık
13:50
MasterChef jürisinden ters köşe Yarışmacıya beklenmedik soru
MasterChef jürisinden ters köşe! Yarışmacıya beklenmedik soru
13:44
İsrailli bakandan orduya Tahran talimatı: Saldırıları yoğunlaştırın
İsrailli bakandan orduya Tahran talimatı: Saldırıları yoğunlaştırın
13:28
Temizlik yaptığı villada havuza düşen kadın hayatını kaybetti
Temizlik yaptığı villada havuza düşen kadın hayatını kaybetti
13:27
Dilan Polat’ın korumasına saldıranlara operasyon
Dilan Polat'ın korumasına saldıranlara operasyon
13:12
İran: İsrail’in saldırıları durmadıkça, müzakere söz konusu olamaz
İran: İsrail'in saldırıları durmadıkça, müzakere söz konusu olamaz
13:00
“Dikkat edin“ diyerek paylaştı İstanbul’dan endişe yaratan görüntü
"Dikkat edin" diyerek paylaştı! İstanbul'dan endişe yaratan görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2025 11:27:07. #7.12#
SON DAKİKA: Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 2'si ağır 12 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.