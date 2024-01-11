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UMKE Gönüllüleri, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika
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UMKE Gönüllüleri, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılan UMKE gönüllüleri, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. UMKE gönüllüleri, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan en etkileyici seçkideki 5 kategoride sunulan 147 fotoğrafı inceledi. Haber, Çevre-Yaşam, Spor, Deprem: Umut ve Gazze: Kanıt kategorilerindeki fotoğraflara oy veren UMKE gönüllüleri, fotoğrafları çok beğendiklerini ve seçim yapmanın zor olduğunu belirtti.

UMKE Gönüllüleri, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı
11.01.2024 - 12:42,
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına Bolu'dan katılan UMKE gönüllüleri, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

UMKE gönüllüleri, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan en etkileyici seçkideki 5 kategoride sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

"Haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Eksi'de operasyon" fotoğrafına oy veren UMKE gönüllüleri, "Çevre-Yaşam"da Osmancan Gürdoğan'ın "Zamanın donduğu an", "Spor" kategorisinde de Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" karelerini seçti.

UMKE gönüllüleri, bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Hepimiz birimiz için", " Gazze: Kanıt" kategorisinde Ashraf Amra'nın "Yanımda ol anne" fotoğraflarını oyladı.

İl Sağlık Müdürlüğü UMKE Birim Sorumlusu Kemal Sertoğlu, AA muhabirine, fotoğrafları çok beğendiklerini belirterek, "Fotoğrafları çeken arkadaşların emeğine sağlık. Özellikle deprem fotoğraflarına bakarken çok duygulandık. Orada olduğumuz için anılarımız yeniden ortaya çıktı. Filistin'deki fotoğraflar da çok etkileyici. Anadolu Ajansına bu çalışmayı yaptıkları için çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Afet Birim Sorumlusu ve UMKE gönüllüsü Levent Seyis de fotoğraflar arasından seçim yapmakta zorlandıklarını dile getirerek, "Mesleğimiz gereği bizi en çok etkileyen fotoğraflar 6 Şubat depremlerinde çekilenler oldu. Diğer alanlarda ise milli gururlarımız ile diğer fotoğraflara oy verdik. Emeği geçenlere teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Kahramanmaraş, Türkiye, Spor, Güncel, Son Dakika

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