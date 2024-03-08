UMKE'nin kadın kahramanları
DÜZCE - Düzce'de Ulusal Medikal Kurtarma Ekibine gönüllü katılan kadınlar, muhtemel afetlere anında müdahale etmek için hazır kıta bekliyor.
Düzce'de gönüllü olarak UMKE'ye katılan kadınlar; yangın, kaza gibi olayların yanı sıra deprem, sel gibi afetler sırasında da zarar görenlerin yardımına koşuyor. UMKE'ye gönüllü olarak katılan hemşire, acil tıp teknisyeni ve paramediklerden oluşan kadınlar, üstlendikleri zorlu görevi fedakarca yerine getiriyor.
"Zorlukları bilerek geldik"
Düzce İl Sağlık Müdürlüğünde ebe olarak görev alan UMKE gönüllüsü Meryem Satmaz, "UMKE'nin açılımı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibidir. Tamamen gönüllülerden oluşan sağlık ekibidir. Deprem zamanları sel zamanları afet durumlarında AFAD'dan sonra afet alanlarına girebilen aktif personelleriz. Her mesleğin zorluğu var tabii ki. Biz zaten gönüllüyüz. Zorlukları da bilerek geldik. Bu yüzden UMKE'deyim" dedi.
"Depremlerden sonra UMKE'ye girmeyi istedim"
Paramedik Şeyma Yıldıran, depremlerden sonra UMKE'ye katıldığını belirterek, "UMKE, sağlık profesyonellerinin çoğunlukta olduğu gönüllü bir kuruluş. Gönüllülük esasına dayanan, deprem ve afetlerde insanlara yardımcı olmak için kurulmuş bir kuruluştur. Bende zor durumlarda yaralananlara şifa olmak ve yaralarını sarmak istedim. Deprem bölgesine 112 olarak gitmiştim. Orada aktif faaliyet gösterdim. Sağlık çalışanı olarak gördüğüm problemlere, UMKE olarak yardımcı olabilmeyi hedefledim" şeklinde konuştu.
"Bunun cinsiyetle bir alakası yok"
İzmir'de yaşanan depremin ardından UMKE'ye katılan hemşire Merve Beşik de, "UMKE'ye girmeyi İzmir'de yaşanan depremin ardından karar vermiştim. Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi ile de orada tanışmıştım. Pandemiden dolayı eğitimlerde aksaklık olmuştu. Sonuç olarak eğitimler açıldı. Çok büyük heyecanla katıldık ve aynı heyecanla çalışmalara devam ediyoruz. Deprem bölgesinde gördüğümüz hava korkunçtu. Duygularımızı bir kenara bırakıp profesyonelce halkımızın yanında olmaya çalıştık. Deprem bölgesinde beni görenler öncelikle şaşırdılar. Dışardan bakıldığında ağır iş olarak görülüyordu ama kadın olarak orada bulunmak vatandaşa da güven hissettirdi. Zorlanacağımızı düşünenler oldu ama biz işimizi yaptık geldik. Bunun cinsiyetle bir alakası yok. Biz görevimizi yaptık" ifadelerini kullandı.
"Çoğu zaman empati kuruyorum"
Hayat kurtarmayı sevdiğini söyleyen acil tıp teknisyeni Esma Kılıç ise "Zaten sağlık profesyoneliyim. Bu yüzden UMKE'yi tercih ettim. 112 olarak kurtarma çalışmalarına katıldım. UMKE'de 3 yıldır görev alıyorum. Bizi görünce kadın olduğumuz için çok mutlu oluyorlar. Sağlıkçı olarak bizi ön cephede görmeleri hoşlarına gidiyor. UMKE olarak kendimizi güçlü hissediyoruz" dedi.
1 çocuk annesi olduğunu vurgulayan Kılıç, "Biraz benim için zor oluyor. Sıkıntılı bir durum oluşuyor. Sahada da empati kuruyorum. İhtiyacı olanların her birini kendi çocuğumun yerine koyuyorum. Bu yüzden herhangi bir problem yaşamıyorum. Müdahale ederken bir anne olduğumu unutmayıp daha hassas davranıyorum. Annelik biraz hassas bir durum oluşturuyor" şeklinde konuştu.
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