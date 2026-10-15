UMKE personeli Amasya\'da KBRN tehditlerine karşı farkındalık eğitimi aldı

UMKE personeli Amasya'da KBRN tehditlerine karşı farkındalık eğitimi aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Amasya'da UMKE personeline yönelik KBRN farkındalık eğitimi gerçekleştirildi. Eğitimde olası kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer olaylara müdahale yöntemleri, kişisel koruyucu ekipman kullanımı ve korunma yolları anlatıldı.
Amasya'da Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personeline yönelik Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) farkındalık eğitimi düzenlendi.
Eğitimde, olası KBRN olaylarında müdahale yöntemleri ve kişisel koruyucu ekipmanların doğru kullanımı ele alındı.
UMKE personelinin katılımıyla gerçekleştirilen eğitimde, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditlere ilişkin ayrı ders modülleri işlendi.
Eğitim kapsamında söz konusu tehditlerin tanınması, korunma yöntemleri ve olaylara müdahale sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi verildi.
Kaynak: AA
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