UMKE Personeline Zorlu Arazi Şartlarında Araç Kullanma Eğitimi Veriliyor - Son Dakika
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UMKE Personeline Zorlu Arazi Şartlarında Araç Kullanma Eğitimi Veriliyor

UMKE Personeline Zorlu Arazi Şartlarında Araç Kullanma Eğitimi Veriliyor

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen '4X4 UMKE Arazi Aracı Yol Dışı Sürüş Teknikleri Eğitimi' ile UMKE personeline zorlu arazi şartlarında araç kullanma becerisi kazandırılıyor. Eğitime 100 personel ve 26 UMKE aracıyla katılım sağlanırken, eğitim 8 Haziran'a kadar devam edecek.

04.06.2024 13:05
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Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, UMKE personeline "4X4 UMKE Arazi Aracı Yol Dışı Sürüş Teknikleri Eğitimi" ile zorlu arazi şartlarında araç kullanma becerisi kazandırılıyor.

UMKE çalışanlarının afet ve acil durumlarda olay yerine güvenli şekilde, en kısa sürede ulaşımı için düzenlenen eğitim, Vezirköprü ilçesi İncesu mevkisinde başladı.

Eğitime, Niğde, Sinop, Çankırı, Kırıkkale, Sivas, Giresun, Tokat, Ankara, Çorum, Kırşehir, Nevşehir, Kastamonu, Kayseri, Yozgat, Samsun, Ordu ve Amasya'dan 100 personel, 26 UMKE aracıyla katıldı.

Personele zorlu arazi şartlarında araç kullanma becerisi kazandırılması hedeflenen eğitim, 8 Haziran'a kadar devam edecek.

Samsun İl Sağlık Müdürü Mustafa Uras, basın mensuplarına, UMKE'nin kurulduğu tarihten sonra kendini çok ciddi anlamda geliştirdiğini söyledi.

UMKE'nin, Kahramanmaraş merkezli depremler başta olmak üzere ulusal ve uluslararası birçok afette görev aldığına işaret eden Uras, "UMKE araçlarının yol dışında kullanımı çok önemli olduğundan, burada kendilerini geliştirmelerini istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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