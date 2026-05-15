UMKE'ye Helikopter Eğitimi

15.05.2026 13:30
MSB, Amasya, Çorum, Samsun ve Ordu'daki UMKE personeline helikopter güvenlik eğitimi verdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığınca Amasya, Çorum, Samsun ve Ordu'da görev yapan Sağlık Bakanlığına bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personeline, "Helikopter Güvenlik ve Operasyonel Uyum Eğitimi" verildiğini bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, her koşulda, en hızlı ve güvenli müdahale için hazır olunduğu vurgusu yapıldı.

Arama kurtarma operasyonlarının en riskli aşamalarından birinin, hava araçlarına yaklaşma ve uzaklaşma süreci olduğuna işaret edilen paylaşımda, "Amasya, Çorum, Samsun, Ordu illerinden katılan UMKE personeline Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 5'inci Ana Jet Üs 203 Personel Kurtarma Filo Komutanlığımız tarafından (Merzifon) 'Helikopter Güvenlik ve Operasyonel Uyum Eğitimi' verildi." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, eğitime ilişkin fotoğraflar da yer aldı.

Kaynak: AA

