Umman'da GKRY Bayraklı Gemide Kurtarma Operasyonu - Son Dakika
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Umman'da GKRY Bayraklı Gemide Kurtarma Operasyonu

12.07.2026 16:35
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Umman, GKRY bayraklı gemiden 23 mürettebatı kurtardı; bir kişi için arama çalışmaları sürüyor.

Umman, ülke açıklarında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) bayraklı ticari gemide yaşanan olayın ardından mürettebattan 23 kişinin kurtarıldığını açıkladı.

Umman Deniz Güvenliği Merkezi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaştığı haberde, Musandam ilinin kıyısından 4,4 deniz mili açıklarında yaşanan olayın ardından GKRY bayraklı "GFS GALAXY" ticari gemisinden yardım çağrısı geldiği; yetkili ekiplerin duruma müdahale ettiği bildirildi.

Açıklamada, ekiplerin gemi mürettebatından 23 kişiyi kurtardığı ve gerekli sağlık müdahalelerinin yapıldığı kaydedildi.

Mürettebattan kayıp olan bir kişi için arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.

İngiltere Deniz Ticaret Örgütü (UKMTO), dün gece yaptığı açıklamada bir konteyner gemide hasar meydana geldiğini; bunun da gemide yangına neden olduğunu bildirmişti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada ise "ABD Merkez Komuta Güçleri, bugün (ABD) doğu saatiyle 19.15'te İslam Devrim Muhafızları güçlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçen Kıbrıs bandıralı bir konteyner gemisi olan M/V GFS Galaxy'ye pervasızca saldırmasının ardından bu hafta İran'a karşı üçüncü saldırı turunu başlattı." ifadelerine yer verilmişti.

Açıklamada, İran'ın saldırdığı gemide sivil bir mürettebat üyesinin kayıp olduğu, yangın çıkan geminin makine dairesinde ciddi hasar olması nedeniyle yolculuğuna devam edemediği belirtilmişti.

Kaynak: AA

Denizcilik, 3. Sayfa, Güvenlik, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Umman'da GKRY Bayraklı Gemide Kurtarma Operasyonu - Son Dakika

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