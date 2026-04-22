Umman'da Kıyıyı Kırmızıya Boyayan Kabuklu Deniz Hayvanları

Umman'ın Zufar vilayetinde on binlerce karides ve çeşitli kabuklu deniz hayvanının ölerek sahile vurması sonucu kıyı şeridi kırmızıya döndü.

Sosyal medya kullanıcılarının paylaştığı görüntülerde kril, karides ve farklı türde kabuklu deniz hayvanlarının sahil boyunca yoğun şekilde biriktiği ve kıyının adeta kırmızı renge büründüğü görüldü.

Umman Tarım, Balıkçılık ve Su Kaynakları Bakanlığı, olayla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, yaşananların doğal iklim faktörlerinden kaynaklandığını ve herhangi bir çevre kirliliğiyle bağlantılı olmadığını bildirdi.

Açıklamada, küçük karides ve kril gibi kabuklu deniz hayvanlarının ölümünün, su sıcaklığındaki ani değişiklikler, çözünmüş oksijen seviyesinin azalması ve bu canlıların yaşamaları için uygun olmayan bölgelere sürükleyebilen güçlü deniz akıntılarıyla ilişkili olabileceği ifade edildi.

Zufar vilayetindeki Balıkçılık Araştırma Merkezi'nden bir ekibin farklı bölgelerde incelemelerde bulunduğu belirtilen açıklamada, çevre kirliliğine veya diğer deniz türlerinin toplu ölümlerine dair herhangi bir bulguya rastlanmadığı, bunun da olayın doğal nedenlerden kaynaklandığını gösterdiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, söz konusu kabuklu deniz hayvanlarının deniz dalgalanmalarına karşı oldukça hassas olduğuna dikkat çekildi.