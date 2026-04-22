Umman'da Kıyıyı Kırmızıya Boyayan Kabuklu Deniz Hayvanları

22.04.2026 19:35
Zufar'da on binlerce kabuklu deniz hayvanı ölü olarak kıyıya vurdu, olayın doğal sebeplerden olduğu açıklandı.

Umman'ın Zufar vilayetinde on binlerce karides ve çeşitli kabuklu deniz hayvanının ölerek sahile vurması sonucu kıyı şeridi kırmızıya döndü.

Sosyal medya kullanıcılarının paylaştığı görüntülerde kril, karides ve farklı türde kabuklu deniz hayvanlarının sahil boyunca yoğun şekilde biriktiği ve kıyının adeta kırmızı renge büründüğü görüldü.

Umman Tarım, Balıkçılık ve Su Kaynakları Bakanlığı, olayla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, yaşananların doğal iklim faktörlerinden kaynaklandığını ve herhangi bir çevre kirliliğiyle bağlantılı olmadığını bildirdi.

Açıklamada, küçük karides ve kril gibi kabuklu deniz hayvanlarının ölümünün, su sıcaklığındaki ani değişiklikler, çözünmüş oksijen seviyesinin azalması ve bu canlıların yaşamaları için uygun olmayan bölgelere sürükleyebilen güçlü deniz akıntılarıyla ilişkili olabileceği ifade edildi.

Zufar vilayetindeki Balıkçılık Araştırma Merkezi'nden bir ekibin farklı bölgelerde incelemelerde bulunduğu belirtilen açıklamada, çevre kirliliğine veya diğer deniz türlerinin toplu ölümlerine dair herhangi bir bulguya rastlanmadığı, bunun da olayın doğal nedenlerden kaynaklandığını gösterdiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, söz konusu kabuklu deniz hayvanlarının deniz dalgalanmalarına karşı oldukça hassas olduğuna dikkat çekildi.

Kaynak: AA

Sayıştay Daire Başkanlığına Ömer Burhanlı seçildi Sayıştay Daire Başkanlığına Ömer Burhanlı seçildi
Kartal’da Yangın: Çöp Alanında Alevler Yükseldi Kartal'da Yangın: Çöp Alanında Alevler Yükseldi
Brent petrol yeniden 100 doların üstünde Brent petrol yeniden 100 doların üstünde
Yere düşen Türk Bayrağı için otobüsü durdurdu Yere düşen Türk Bayrağı için otobüsü durdurdu
Eskişehir’de ’mangal için ağaç dalını kırmaya çalıştılar’ iddiası Eskişehir'de 'mangal için ağaç dalını kırmaya çalıştılar' iddiası
“Trump, İran ile ateşkesi uzatıyorum“ dedi, Tahran’dan “Tanımıyoruz“ yanıtı geldi "Trump, İran ile ateşkesi uzatıyorum" dedi, Tahran'dan "Tanımıyoruz" yanıtı geldi

20:32
Okan Buruk’un yanındaki ismi tanıdınız mı Galatasaray maçında sürpriz misafir
Okan Buruk'un yanındaki ismi tanıdınız mı? Galatasaray maçında sürpriz misafir
19:59
Erden Timur Galatasaray camiasına kırgınlığını Enver Aysever’e anlattı: Yalandan bir kere ziyaret ettiler
Erden Timur Galatasaray camiasına kırgınlığını Enver Aysever'e anlattı: Yalandan bir kere ziyaret ettiler
19:52
İran Meclis Başkanı Galibaf: Hürmüz Boğazı’nın açılması, ateşkesin ihlaliyle mümkün değil
İran Meclis Başkanı Galibaf: Hürmüz Boğazı'nın açılması, ateşkesin ihlaliyle mümkün değil
19:25
İngiltere’de şok eden anlar: Sinsice yaklaştı, durduk yere bıçakla saldırdı
İngiltere'de şok eden anlar: Sinsice yaklaştı, durduk yere bıçakla saldırdı
19:23
Galatasaray’ın Gençlerbirliği maçı 11’inde Osimhen detayı
Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı 11'inde Osimhen detayı
18:13
Üsküdar’da 18 yıl önceki cinayet ’kan örneği’ ile çözüldü
Üsküdar'da 18 yıl önceki cinayet 'kan örneği' ile çözüldü
