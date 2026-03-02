Umman'da Petrol Tankeri Saldırıya Uğradı

Umman'daki Sultan Kabus Limanı'nın kuzeybatısında bir petrol tankerinin hedef alındığı, çıkan yangının ardından mürettebatın tahliye edildiği bildirildi.

Umman Deniz Güvenliği Merkezi, konuya ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklama yaptı.

Açıklamada, Marshall Adaları bandıralı "MKD VYOM" adlı petrol tankerinin, Muskat vilayeti açıklarında kıyıdan 52 deniz mili uzaklıkta insansız bir botla saldırıya uğradığı ifade edildi.

Yaklaşık 59 bin 463 metrik ton yük taşıdığı belirtilen tankerin saldırı nedeniyle ana makine dairesinde patlama meydana geldiği ve yangın çıktığı kaydedildi.

Olayda mürettebattan Hindistan uyruklu bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Deniz Güvenliği Merkeziyle koordinasyon içerisinde tankerde bulunan Hindistan, Bangladeş ve Ukrayna uyruklu 21 kişinin tahliyesinin, Panama bandıralı bir ticaret gemisi "MV SAND" ile gerçekleştirildiği aktarıldı.

Umman donanmasından bir geminin ise saldırıya uğrayan tankerle ilgilendiği ve bölgeden geçen gemilere gerekli uyarıları yaptığı bilgisi verildi.

Umman'ın Musandam kentinin Hasab Limanı açıklarında da dün Palau bayraklı SKYLIGHT isimli petrol tankeri saldırıya uğramıştı.

?ABD-İsrail saldırıları ve İran'ın misillemeleri

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.