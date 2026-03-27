Umman'da Sel Felaketi: 11 Can Kaybı

Umman'da yoğun yağışlar nedeniyle meydana gelen sel felaketinde bir çocuğun yaşamını yitirdiği bildirildi.
Umman resmi ajansı ONA'da yer alan haberde, arama kurtarma ekiplerinin Ed-Dahiliye vilayetindeki Nizva kentinde bir vadide sel sularına kapılarak hayatını kaybeden bir çocuğun cansız bedenine ulaştığı belirtildi.
Körfez bölgesinde birkaç gündür etkisini sürdüren şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketlerinde Umman'da yaşamını yitirenlerin sayısı 11'e yükseldi.
