Umman'dan İran Açıklaması
Umman'dan İran Açıklaması

23.03.2026 15:54
Umman Dışişleri Bakanı, İran'ın çatışmalardaki rolünü reddederek güvenli geçiş için çabaladıklarını belirtti.

Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, ABD-İsrail ile İran arasındaki çatışmaların "Tahran'ın eseri olmadığını" ifade ederek, Hürmüz Boğazı'ndaki güvenli geçişler için çabaladıklarını belirtti.

Umman Dışişleri Bakanı Busaidi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "İran hakkındaki görüşünüz ne olursa olsun, bu savaş onların eseri değil. Bu durum geniş çaplı ekonomik sorunlara yol açıyor ve savaş devam ederse bunların çok daha kötüleşeceğinden korkuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Busaidi, Umman'ın Hürmüz Boğazı'nda güvenli geçiş düzenlemelerinin sağlanması için yoğun şekilde çalıştığını kaydetti.

Kaynak: AA

Diplomasi, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, İran, Son Dakika

