Umman Denizi'nde Petrol Tankeri Alabora Oldu - Son Dakika
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Umman Denizi'nde Petrol Tankeri Alabora Oldu

Umman Kıyı Emniyeti Merkezi, Umman Denizi'nde Komor Adaları bandıralı bir petrol tankerinin alabora olduğunu duyurdu. Arama kurtarma operasyonu başlatıldı.

15.07.2024 23:35
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Umman, Komor Adaları bandıralı bir petrol tankerinin Umman Denizi'nde alabora olduğunu duyurdu.

Umman Kıyı Emniyeti Merkezi tarafından sosyal medya platformu X'ten yapılan yazılı açıklamada, ülkenin Dukum kentindeki Ra's Madraka bölgesinin 25 deniz mili güneydoğusunda, Umman Denizi'ne bakan bir alanda Komor Adaları bayrağı taşıyan bir petrol tankerinin alabora olduğu belirtildi.

Arama kurtarma operasyonunun ilgili makamlarla koordineli olarak etkinleştirildiği aktarılan açıklamada, daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

Umman'ın güney doğusundaki el-Vusta vilayetine bağlı sahil kenti Dukum, ekonomik açıdan stratejik bir konuma sahip.

Kaynak: AA

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