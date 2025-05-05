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Umman Genelkurmay Başkanı Ankara'da

Milli Savunma Bakanı Güler, Umman Genelkurmay Başkanı Al-Raisi'yi kabul etti.

05.05.2025 16:16
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(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Umman Genelkurmay Başkanı Koramiral Abdullah Bin Khamis Bin Abdullah Al-Raisi'yi kabul etti.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Umman Genelkurmay Başkanı Koramiral Abdullah Bin Khamis Bin Abdullah Al-Raisi'yi kabul etti. Kabulde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da yer aldı."

Kaynak: ANKA

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