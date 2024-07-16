Umman'ın başkenti Maskat'ta düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişinin öldüğü bildirildi.
Umman Sultanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Maskat'ın El-Vadi el-Kebir bölgesinde bir cami yakınında silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, açılan ateş sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişinin öldüğü ve yaralananların olduğu kaydedildi.
Güvenlik önlemlerinin alındığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edilen açıklamada olayın nedenine ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.
Son Dakika › Güncel › Umman'ın başkenti Maskat'ta silahlı saldırı: 4 ölü - Son Dakika
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