Umman'ın başkenti Maskat'ta silahlı saldırı: 4 ölü

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Umman'ın başkenti Maskat'ta düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişinin öldüğü bildirildi.

Umman Sultanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Maskat'ın El-Vadi el-Kebir bölgesinde bir cami yakınında silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, açılan ateş sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişinin öldüğü ve yaralananların olduğu kaydedildi.

Güvenlik önlemlerinin alındığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edilen açıklamada olayın nedenine ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.