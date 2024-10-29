Umman ve Cezayir Liderlerinden İşbirliği Toplantısı

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Umman Sultanı Heysem bin Tarık ve Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun bölgedeki durumu ve iki ülke arasındaki işbirliğini geliştirme yollarını görüştü.

Umman haber ajansı ONA'ya göre, bin Tarık başkent Maskat'ta ülkesini ziyaret eden Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile bir araya geldi.

Liderler görüşmede "Umman ile Cezayir arasındaki işbirliği alanlarının yeni ortaklık ve yatırım alanlarının açılmasına katkı sağlayacak şekilde geliştirilmesini" değerlendirdi.

Umman Sultanı ve Cezayir Cumhurbaşkanı, "barış ve güvenliğin sağlanması için bölgedeki duruma ilişkin istişarede ve fikir alış verişinde" bulundu.

Tebbun, 3 günlük bir ziyaret kapsamında dün akşam Mısır'dan Umman'a gelmişti.

Cezayir'de eylül ayında ikinci dönemi için göreve gelmesinin ardından Tebbun ilk kez Umman'ı ziyaret ediyor.