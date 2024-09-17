Umman ve Irak İlişkileri Görüşüldü - Son Dakika
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Umman ve Irak İlişkileri Görüşüldü

Umman Dışişleri Bakanı, Iraklı mevkidaşı ile Gazze saldırılarını ve bölgesel güvenliği görüştü.

17.09.2024 00:18
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Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin ile İsrail'in Gazze'ye saldırıları ve bunun bölgesel yansımalarını görüştü.

Umman resmi haber ajansı ONA'da yer alan haberde, Busaidi, ülkesini ziyaret eden Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin'le başkent Maskat'ta bir araya geldiği belirtildi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin ve işbirliklerinin ele alındığı aktarılan haberde, görüşmede bölgesel ve uluslararası gelişmelerin de konuşulduğu ifade edildi.

Busaidi ve Huseyin görüşmesinde İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve bunun sonucunda bölgede yaşanan gerilime değinilen haberde, ikili görüşmelerinde bölgesel güven ve istikrarın önemine vurgu yaptıkları vurgulandı.

Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin, ikili ilişkileri çeşitli alanlarda ilerletme hedefiyle temaslarda bulunmak üzere 14 Eylül Cumartesi günü Maskat'a gelmişti.

Kaynak: AA

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