Umman ve İran, Hürmüz Boğazı Müzakerelerinde İlerliyor - Son Dakika
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Umman ve İran, Hürmüz Boğazı Müzakerelerinde İlerliyor

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Umman, Hürmüz Boğazı seyrüseferi için İran ile yapılan müzakerelerin olumlu ilerlediğini açıkladı.

Umman, İran ile Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefere ilişkin düzenlemelerin ele alındığı müzakerelerin olumlu ve yapıcı bir atmosferde ilerlediğini belirterek, tüm tarafların çıkarlarını gözeten müzakereleri ve kaydedilen ilerlemeyi etkileyecek eylemlerden kaçınılması çağrısında bulundu.

Umman Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

İran ile Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefere ilişkin düzenlemeler konusunda devam eden müzakerelerin olumlu ve yapıcı bir atmosferde ilerlediği teyit edilen açıklamada, tüm tarafların çıkarlarını gözeten müzakereler ile bu kapsamda kaydedilen ilerlemeyi etkileyebilecek eylemlerden kaçınılmasının önemine dikkati çekildi.

Açıklamada ayrıca, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan gemilere yönelik tekrarlanan saldırılar kınandı.

Söz konusu saldırıların uluslararası hukuka ve kara sularının egemenliğine aykırı olduğu, deniz seyrüseferinin güvenliği ile bölgenin güvenlik ve istikrarı için tehdit oluşturduğu belirtildi.

Suudi Arabistan, Katar, Ürdün, Kuveyt, Bahreyn ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), Hürmüz Boğazı'nda Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait geminin İran tarafından füzeyle hedef alınmasını kınamıştı.

İran ve Umman arasında Hürmüz Boğazı görüşmeleri

İran ve ABD arasında 14 Haziran'da Pakistan arabuluculuğunda varılan mutabakatın ilk aşamasında ABD'nin İran'a ait dondurulmuş varlıkları serbest bırakması karşılığında Hürmüz Boğazı'nın açılması ve İran'ın bu stratejik su yolundan geçişlerden 60 gün boyunca ücret almayacağı kararlaştırılmıştı.

ABD, mutabakatın imzalanmasının ardından İran'ın dondurulmuş varlıklarını serbest bırakmamış ve Hürmüz Boğazı'ndan geçişler için Umman kara sularından alternatif rota belirlemişti. ABD'nin bu adımlarını mutabakatın ihlali sayan İran, Boğaz'dan geçişleri kısıtlayarak "izinsiz geçiş yapmaya çalışan" bazı gemileri vurmuştu. Mutabakata rağmen iki ülke arasındaki gerginlik 8 Temmuz'da şiddetli çatışmaların başlamasına yol açmış ve yaklaşık iki hafta devam etmişti.

İran, Hürmüz Boğazı'na kıyısı bulunan Umman ile Boğaz'da gemiler için güvenli geçiş yolları belirlenmesi amacıyla yeniden görüşmelere başlamıştı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Umman ile yürütülen teknik ve siyasi görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Hürmüz Boğazı, Dış Politika, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Umman ve İran, Hürmüz Boğazı Müzakerelerinde İlerliyor - Son Dakika

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