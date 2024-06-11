Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Lise Öğrencileriyle Boğaz Turu Yaptı - Son Dakika
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Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Lise Öğrencileriyle Boğaz Turu Yaptı

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Lise Öğrencileriyle Boğaz Turu Yaptı

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, lise öğrencilerinin mezuniyet gezisi isteğini kırmayarak onlarla Boğaz turu yaptı. Yıldırım, öğrencilere verdikleri sözü tuttuklarını belirtti ve üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilere 10 bin lira ödeneceğini müjdeledi. Ayrıca, üniversiteyi kazanan öğrencileri Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na götüreceklerini dile getirdi.

11.06.2024 12:43
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Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, lise öğrencilerinin mezuniyet gezisi isteğini kırmayarak onlarla Boğaz turu yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede yaşayan gençler 2023-2024 eğitim öğretim yılının tamamlanmasına kısa bir süre kala yorgunluklarını İstanbul Boğaz'ını gezerek attı.

Lise son sınıf öğrencileriyle yıl boyunca Motivasyon Buluşmaları'nda bir araya gelen Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım, tekne gezisinin ilk gününde de öğrencilere eşlik etti.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Yıldırım, öğrencilere verdikleri sözü tuttuklarını belirtti. Yaz tatilinde çalışacak gençleri tebrik eden Yıldırım, üniversiteye ilk kez kayıt yaptıran ve ilçede yaşayan öğrencilere bir kereye mahsus 10 bin lira ödeneceğinin müjdesini verdi.

Yıldırım ayrıca üniversiteyi kazananları Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na götüreceklerini dile getirdi.

Öğrencilerden Ali Tuna da Yıldırım'ın her zaman gençlerin yanında olduğunu belirterek, teşekkür etti.

Mezuniyet gezisi için özenle hazırlandığını söyleyen Melike Şimşek, Yıldırım'ı çok sevdiklerini çünkü her zaman heyecanlarını ve sevinçlerini paylaştığını ifade etti.

Öte yandan, ilçedeki 22 okuldan 2 bin 178 öğrenci ve 94 öğretmen pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günü olmak üzere 4 gün boyunca İstanbul Boğazı'nın tarihi ve turistik mekanlarını yakından görme fırsatı yakalayacak. Harem Feribot İskelesi'nden sabah saat 10.00'da hareket edecek olan Kaptan Nazmi Alev Gemisi, üç saat boyunca Boğaz'da katılımcıları gezdirecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Lise Öğrencileriyle Boğaz Turu Yaptı - Son Dakika

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