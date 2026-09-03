Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım, Avrupa şampiyonu judocu Yüksel'i makamında ağırladı - Son Dakika
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Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım, Avrupa şampiyonu judocu Yüksel'i makamında ağırladı

Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım, Avrupa şampiyonu judocu Yüksel\'i makamında ağırladı
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Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, uluslararası organizasyonlarda kazandıkları derecelerle Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ı makamında ziyaret etti. Başkan Yıldırım, sporcuları tek tek tebrik ederek, ay-yıldızlı bayrağı uluslararası arenada temsil etmelerinden gurur duyduklarını söyledi.

Uluslararası organizasyonlarda önemli dereceler elde eden Ümraniyeli sporcular, Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ı makamında ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde farklı branşlarda mücadele eden sporcular, uluslararası organizasyonlardan önemli derecelerle döndü.

Judoda mücadele eden Semanur Yüksel, Avrupa şampiyonluğunun yanı sıra iki yıl üst üste dünya ikinciliği elde ederek önemli bir başarıya imza attı.

Sporculardan Süleyman Doğru, Avrupa Kupası'nda kürsüye çıkmayı başardı. Organizasyonu üçüncü sırada tamamlayan Doğru, bronz madalyanın sahibi oldu.

Atletizmde Türkiye'yi temsil eden Mustafa Abacıoğlu, İşitme Engelliler Gençlik Oyunları'ndan iki madalyayla döndü. Abacıoğlu, 400 metrede şampiyonluğa ulaştı, 800 metrede ise üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

"Sporcularımızla iftihar ediyoruz"

Sporcular, Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım'ı makamında ziyaret etti.

Sporcularla bir süre sohbet eden Yıldırım, elde ettikleri başarılardan dolayı gençleri tek tek tebrik etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldırım, Ümraniye'den yetişen sporcuların ay-yıldızlı bayrağı uluslararası organizasyonlarda temsil etmesinin kendileri için ayrı bir gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Yıldırım, "Ay-yıldızlı bayrağımızı uluslararası arenada gururla dalgalandıran sporcularımızla iftihar ediyoruz. Başarıları daim, yolları açık olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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