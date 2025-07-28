Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım'dan Topağacı'ndaki kentsel dönüşüm sürecine ilişkin açıklama - Son Dakika
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Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım'dan Topağacı'ndaki kentsel dönüşüm sürecine ilişkin açıklama

Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım\'dan Topağacı\'ndaki kentsel dönüşüm sürecine ilişkin açıklama
28.07.2025 16:20
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ÜMRANİYE Belediyesi, Topağacı Mahallesi'nde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla bir basın toplantısı düzenledi.

ÜMRANİYE Belediyesi, Topağacı Mahallesi'nde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Topağacı'nda vatandaşların rızasını alarak bir dönüşüm yaptık. İddiaya göre imza atan vatandaşların tapuları Hazine'ye devredildi diyor. Ben gülerim. Buralar 2B arazisiydi. Sizin tapularınızı kim verdi demek lazım. Hükümet verdi. 2B yasası çıkardı. Ondan sonra buralara imar planı yapıldı. Hukuk dışı şeyler söyleniyor. Kimsenin kafası bulanmasın. Senin kendi tapun var. Devlet de mukavelesini yapmış. O mukaveleye göre senin yerini yapıp verecek" dedi.

Ümraniye Belediyesi tarafından Topağacı Mahallesi'nde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bir basın toplantısı düzenlendi. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, sürecin mevcut durumu, tahliye ve hak sahipliği aşamalarıyla birlikte vatandaş mağduriyetlerinin önlenmesine yönelik alınan tedbirleri kamuoyuyla paylaştı.

'VATANDAŞLARIN RIZASINI ALARAK BİR DÖNÜŞÜM YAPTIK'

Toplantıda konuşan Yıldırım, "Topağacı'nda kentsel dönüşümümüz seçimden önce başlamıştı ve devam ediyor. Bakanlığımız ve Ümraniye Belediyesi olarak birlikte hareket ederek, vatandaşların rızasını alarak bir dönüşüm yaptık. 6306 sayılı yasada eskiden üçte iki çoğunluk alıyordu. Şimdi işlerin daha hızlı olabilmesi, mağduriyetlerin giderilebilmesi, işlerin daha çabuk yapılabilmesi için yüzde 51'e düştü. Yani 100 kişiden 51 kişi, 'Evet, ben burada kentsel dönüşüm istiyorum, gelin bizim binalarımızı yapın' derse, orada resmi olarak başlanıyor. Ama bizim gönlümüz ister ki yüzde 70-80'lere çıksın ki vatandaş daha gönüllü rızasını versin ve daha güzel bir dönüşüm olsun. Topağacı'ndaysa bu rakamlar yüzde 67'lerde. Yani yüzde 67 kişiyle birlikte, kanunun bize emrettiği şekilde vatandaşların gönüllü rızasıyla oturuldu, anlaşıldı. Burayı Emlak Konut yapıyor. Üç blok halinde birinci etap olarak başlandı, onların temelleri devam ediyor. Bir taraftan kira ödemeleri çıkarılıp veriliyor, bir taraftan da hızlı inşaatlar devam edecek. Hatta Sayın Bakanımızla da görüştük. Hekimbaşı'nda olduğu gibi burada da Emlak Konut'a ve Toplu Konut İdaresi'ne kalacak bölümler olacak, satış yapılmayacak. Yani dönüşümlü olarak diğer taraftaki konutları oraya taşıyacağız. Onu da yine rıza ile yaparak devam edeceğiz. Kiracı problemi de olmasın. Kiraya çıkma problemi de olmasın" dedi.

'HEKİMBAŞI'NDA BAŞLANDI, BİTİYOR, TOPAĞACI'NDA DA BAŞLANDI BİTECEK'

Yıldırım, "Bu süreç kanunen devam etti. 31.07.2024 tarihinde tebligatların süresi tamamlandı. 1 sene sonra bazı insanlar çıkmamak için direniyor. Burayı sizler için yapıyoruz, sizin rızanızla yapıyoruz. Deprem var Orada bir kişinin burnunun kanaması, bir kişinin depremde zarar görmesini gönül ister mi böyle bir şeyi? Hepimiz vicdanen rahatsız oluruz. Kentsel dönüşümün siyaseti olur mu? Gelmişler, vatandaşın kafasını karıştırıyor. Sualler soruyorlar. Bu 5-10 yılda yapılmazmış, 15 yılda yapılmazmış. Koskoca depremde 453 bin konutu yapan bir devlet, bir Cumhurbaşkanımız, bir bakanlık Ümraniye'deki 1500 konutluk projeyi mi bitiremeyecek? Hekimbaşı'nda başlandı, bitiyor. Topağacı'nda başlandı, bitecek. Zorluk çıkartmanın anlamı yok" diye konuştu.

Kamuoyunda çeşitli iddiaların gündeme geldiğine değinen Yıldırım, "İlk iddia imza atan vatandaşların tapuları Hazine'ye devredildi diyor. Ben gülerim. Buralar 2B arazisiydi. 2B arazisiyle tapuları kim verdi? Sizin tapularınızı kim verdi demek lazım. Hükümet verdi. Bir 2B'ye yasası çıkardı. Ondan sonra da buralara imar planı yapıldı. Hukuk dışı şeyler söyleniyor. Kimsenin kafası bulanmasın. Senin kendi tapun var. 'Burayı müteahhit gibi gel benim yerimi yap' demişsin devlete. Devlet de mukavelesini yapmış. O mukaveleye göre senin yerini yapıp verecek" ifadelerini kullandı.

Yıldırım, "İkinci iddia ise tapuların alım satıma kapatıldığı söyleniyor. Yalan. Tapu alım satıma kapatılır mı? İstediğin gibi satarsın. Böyle bir şey olabilir mi? Bir tek güvenlik açısından yurt dışı satışlarda incelenir. Güvenlik açısından belli bir oranda satış varsa askeri yönden devletin güvenliği açısından yapılır. Yurt dışı insanlarına yapılır yoksa kendi insanına tapu satıma kapatılır mı? Böyle bir şey olur mu? Lütfen vatandaşımız yalancılara inanmasın. Üçüncü iddia da vatandaşlara 3. kat ve altı daireler verilecek adaletsizlik yaşanacak. Mukavelesi belli. Ne verileceği belli. Burada 1170 konutun 400 tanesi devletin. Buraya dışarıdan bir müteahhit girse veya vatandaş bir müteahhide gitse, yüzde 40'tan fazla vermiyor. Gücü az olan bir müteahhit, böyle bir yerde yüzde 50 vermez. Ama ona rağmen biz vatandaşa söz verdik. Dedik ki yüzde 50 verelim. Hukuksuz bir iş yapılamaz. Konut yapmak için uğraşıyoruz. Tapusu alınacak diyor. Tapusunu biz verdik. Recep Tayyip Erdoğan verdi. 2B diye bir yasa çıkarıldı. Ben Ümraniye'de doğdum. Her şeyi biliyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Ümraniye, Belediye, Politika, Güncel, Son Dakika

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