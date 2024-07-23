Ümraniye Belediyesi, 5 yılda 40 bin ağaç dikerek yeşil alanları artırıyor

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Ümraniye Belediyesi, 5 yılda 40 bin ağacı toprakla buluşturarak ilçe genelinde ağaç ve yeşil alan varlıklarını artırmaya devam ediyor.

Belediye tarafından gerçekleştirilen ağaçlandırma projeleriyle yeşil alanların sayısı ve kalitesi arttı. Son beş yılda ilçeye 40 bin ağaç dikildi. Yaz döneminde, dikilen ağaçların sulaması gündüz 3 tanker ve gece 4 tanker ile yapılırken, havuz temizliği ve park yıkama işlemleri de rutin olarak gerçekleştiriliyor. Ayrıca çim biçimi, tırpan, form biçimleri ve ağaç budama işlemleri düzenli olarak yapılıyor.

Bu projeler, Ümraniye'nin sürdürülebilirliğini ve şehirdeki yeşil alanların kalitesini artırmayı hedefliyor. İlçe sakinleri, her geçen gün artan yeşil alanların keyfini çıkarırken, çevre dostu bu girişimlerin şehirde olumlu bir etki oluşturması bekleniyor.