Ümraniye Belediyesi Hazırlık Kursuyla 280 Öğrenci Yükseköğretim Kurumlarına Yerleşti - Son Dakika
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Ümraniye Belediyesi Hazırlık Kursuyla 280 Öğrenci Yükseköğretim Kurumlarına Yerleşti

Ümraniye Belediyesi Hazırlık Kursuyla 280 Öğrenci Yükseköğretim Kurumlarına Yerleşti

Ümraniye Belediyesi'nin hazırlık kursunu tamamlayan 317 öğrenciden 280'i köklü üniversitelerin hukuk, mühendislik, öğretmenlik ve veterinerlik gibi alanlarına yerleşti. Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, gençlerin daha kaliteli bir ortamda ders çalışabilmesi için ilçeye modern kütüphaneler kazandırdıklarını ve hazırlık kurslarında da gençlere destek verdiklerini belirtti.

28.08.2024 09:59
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Ümraniye Belediyesi'nin hazırlık kursunu tamamlayan 317 öğrenciden 280'ini Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'nda, köklü üniversitelerin hukuk, mühendislik, öğretmenlik ve veterinerlik gibi alanlarına yerleşti. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Ümraniye Belediyesi olarak, gençlerimizin daha kaliteli bir ortamda ders çalışabilmesi için ilçemize modern kütüphaneler kazandırıyoruz. Hazırlık kurslarında da gençlerimizin hayallerine ulaşabilmesi için elimizden gelen tüm desteği verdik, vermeye de devam edeceğiz" dedi.

Bu yıl YKS'ye Ümraniye Belediyesi Cemil Meriç Gençlik Kültür ve Eğitim Merkezi'ndeki hazırlık kursu ile hazırlanan 317 öğrenciden 280'i aralarında Yıldız Teknik, Marmara, İstanbul, Bursa Uludağ, Kocaeli ve Sakarya Üniversitesi gibi köklü üniversitelerin de bulunduğu eğitim kurumlarının mühendislik, hukuk, veterinerlik, öğretmenlik, hemşirelik ve ilahiyat gibi alanlarına yerleşti.

"HEPİNİZİ YÜREKTEN TEBRİK EDİYORUM"

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Üniversiteye yerleşen öğrencilerimizle gurur duyuyoruz. Ümraniye Belediyesi olarak, gençlerimizin daha kaliteli bir ortamda ders çalışabilmesi için ilçemize modern kütüphaneler kazandırıyoruz. Hazırlık kurslarında da gençlerimizin hayallerine ulaşabilmesi için elimizden gelen tüm desteği verdik, vermeye de devam edeceğiz. Ümraniye'mizden, ülkemizin en seçkin yükseköğretim kurumlarına öğrencilerimizin başarıyla yerleşmesi bizleri çok mutlu ediyor. Azimle ve özveriyle çalışarak hayallerine kavuşan tüm öğrencilerimizi yürekten tebrik ediyor, yollarının ve bahtlarının açık olmasını diliyorum. Başarılarınız daim olsun" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ümraniye Belediyesi Hazırlık Kursuyla 280 Öğrenci Yükseköğretim Kurumlarına Yerleşti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ümraniye Belediyesi Hazırlık Kursuyla 280 Öğrenci Yükseköğretim Kurumlarına Yerleşti - Son Dakika
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