Ümraniye'de "15 Temmuz Milli İradenin Şahlanış Destanı" programı düzenlendi - Son Dakika
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Ümraniye'de "15 Temmuz Milli İradenin Şahlanış Destanı" programı düzenlendi

15.07.2025 23:08
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Ümraniye Belediyesince 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında "15 Temmuz Milli İradenin Şahlanış Destanı" programı düzenlendi.

Ümraniye Belediyesince 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında "15 Temmuz Milli İradenin Şahlanış Destanı" programı düzenlendi.

15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda gerçekleştirilen program, mehteran gösterisiyle başladı.

Şehitler için Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından programda, Cumhurbaşkanlığı ve Ümraniye Belediyesince hazırlanan, 15 Temmuz gecesi yaşananların anlatıldığı video gösterimi yapıldı.

Programda, Ümraniye'de yaşayan ve Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olan Askeri Çoban'ın torunu Nazlıcan Torun şiir okudu.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, programda yaptığı konuşmada, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 9. yıl dönümü olduğunu belirtti.

Yıldırım, o karanlık gecede "Önce vatan, önce bayrak" diyerek canından geçen aziz şehitleri rahmetle yad ettiğini, cesaret timsali gazileri de şükran ve minnetle andığını söyledi.

15 Temmuz'da hainlerin, milletin Allah ve Resulüne duyduğu sevgiyi istismar edenlerin, ihanetleri ortaya çıkınca sırtlarını düşmana dayayıp milletin silahını millete çevirdiklerini kaydeden Yıldırım, "Tanklarla yolları kesince, uçakları alçaktan uçurunca bu millet siner sandılar. Bu milletin ferasetini, basiretini, hepsinden öte cesaretini hafife aldılar." dedi.

Yıldırım, din, vatan, bayrak ve devlet aidiyetinin yok sayılamayacağını 15 Temmuz'da gördüklerini belirterek, Allah ve peygamber sevgisinin önüne hiçbir kişi ve kadronun yerleştirilemeyeceğini sözlerine ekledi.

Ümraniye Kaymakamı Yüksel Çelik ise 15 Temmuz 2016'da FETÖ tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, bir destan sergileyen asil milletin ve kahraman güvenlik güçlerinin inanç ve kararlılığı ile bertaraf edildiğini dile getirdi.

Bu anlamlı günde aziz şehitleri saygı ve rahmetle, kahraman gazileri de minnet ve şükranla andığını ifade eden Çelik, "Aziz milletimiz ve kahraman güvenlik güçlerimizin, ülkemizin dirliğine, birlik ve beraberliğine, bütünlüğüne yönelik hain, kalleş darbe girişimi ve kalkışma hareketi karşısında gösterdiği onurlu duruş sayesinde hainler yenilgiye uğratılmış, bu kutsal vatanın sahipsiz olmadığı tüm dünyaya gösterilmiş, 15 Temmuz bir istiklal ve istikbal destanı ve milli irade mücadelesi olarak şanlı tarihimizde yerini almıştır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından ellerinde Türk bayrakları olan çocuklar sahneye çıkarken, Belediye Başkanı Yıldırım da çocuklara eşlik etti.

Program, sela okunması ve Ümraniye Müftüsü Abdülkerim Çelik'in yaptığı dua ile sona erdi.

Programa, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Salim Çetinkaya, MHP Ümraniye İlçe Başkanı Seyfi Sönmez ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ümraniye'de '15 Temmuz Milli İradenin Şahlanış Destanı' programı düzenlendi - Son Dakika

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