Ümraniye\'de 16 yaşındaki çocuğun silahla yaralanmasına ilişkin yakalanan şüphelilerden biri adli kontrol hükümleriyle serbest bırakıldı

Ümraniye'de 16 yaşındaki çocuğun silahla yaralanmasına ilişkin yakalanan iki şüpheliden biri hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, diğeri serbest bırakıldı.

Yamanevler Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ndeki marketin önünde önceki akşam silahla yaralama olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri adrese gitti.

Yaralı 16 yaşındaki E.Ö. hastaneye kaldırılırken, olay yerinde iki boş kovan bulundu.

E.Ö'nün polise, kuzenleriyle birlikteyken başka bir grup çocukla aralarında tartışma çıktığını, bu sırada olay yerine gelen araçtan inen iki kişinin kendilerine silahla ateş edip kaçtığını anlattığı öğrenildi.

Silahla yaralama olayını gerçekleştirenlerin A.Ö.Ç. (25) ve O.F.Ç. (40) olduğunu tespit eden polis, şüphelileri gözaltına aldı.

Bu arada, E.Ö. ve arkadaşlarının olay sırasında aracıyla yoldan geçen Y.T. ile de laf atma nedeniyle tartıştıkları belirlendi. Yakalanan ve alkollü olduğu tespit edilen Y.T'nin görevli memurlara mukavemette bulunduğu öğrenildi. Y.T'ye "alkollü araç kullanmak" ve "trafikte ters yönde seyretmek"ten 32 bin 984 lira para cezası verildi.

Şüphelilerden A.Ö.Ç'nin 3, O.F.Ç'nin 1 ve Y.T'nin 32 suç kaydı olduğu anlaşıldı.

A.Ö.Ç. ve O.F.Ç "kasten yaralama", Y.T. ise "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek", "mukavemet" ve "kamu malına zarar vermek" suçlarından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden A.Ö.Ç. ve Y.T. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, O.F.Ç. serbest bırakıldı.