Ümraniye\'de Ağaç Devrildi

Ümraniye'de parkta bulunan ağaç, yağışın etkisiyle caddeye devrildi.
Yukarı Dudullu Mahallesi Göztepe Caddesi üzerindeki Koruluk Parkı'nda bulunan çam ağacı, yağışın etkisiyle yola devrildi.
Polis kapanan yolda önlem alırken, itfaiye ekibi devrilen ağacın gövdesini ve dallarını keserek parçalara ayırdı.
Ağaç parçaları, çekiciye yüklenerek Ümraniye Belediyesinin geri dönüşüm tesisine götürüldü.
Çalışmaların ardından yol trafiğe açıldı.
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