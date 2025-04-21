Ümraniye'de Akıl Oyunları Festivali Coşkusu - Son Dakika
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Ümraniye'de Akıl Oyunları Festivali Coşkusu

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Ümraniye Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Akıl Oyunları Festivali 2025, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin heyecan dolu mücadelelerine sahne oldu. 45 okuldan 187 öğrencinin katıldığı etkinlikte, dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi.

21.04.2025 20:20  Güncelleme: 20:27
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Ümraniye'de "Akıl Oyunları Festivali" heyecanı yaşandı

İSTANBUL - Ümraniye Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen "Akıl Oyunları Festivali 2025", ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin kıyasıya mücadelelerine sahne oldu. Zeka ve strateji dolu turnuvada 45 okuldan 187 öğrenci yarıştı; dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Ümraniye Belediyesi ile Ümraniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen "Akıl Oyunları Festivali 2025" Prof. Dr. Nabi Avcı Spor Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Festivalde ilkokul ve ortaokul öğrencileri, zeka ve strateji dolu oyunlarda kıyasıya mücadele etti. İlkokul öğrencileri; Motif, Abluka, Küre, Pentago ve Equilibrio oyunlarında yarışırken, ortaokul öğrencileri ise Küre, Abluka, Kulami, Mangala ve Pentago oyunlarında yeteneklerini sergiledi. Gün boyu süren oyunların ardından ödül töreni düzenlendi. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı, ardından halk oyunu gösterisi yapıldı.

"Ümraniye'de genç olmak bambaşka bir ayrıcalık"

Ödül töreninde konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, bu programlar sayesinde çocukların potansiyellerinin ortaya çıktığını ifade ederek, "Bugün burada, tam 187 üstün zekalı çocuğumuz var. Bu çocuklarımızın 114'ü ilkokul, geri kalan 73'ü ise ortaokul öğrencisi ve tamamı Ümraniye'den geliyor. Bu çocuklar gerçekten büyük potansiyel taşıyor. Bugün kazananlar Türkiye genelinde bir sonraki etap için Kars'a gidecekler. Bu yıl içerisinde Kars'ta final etabı gerçekleşecek ve orada yeniden yarışacaklar. Ümraniye'de genç olmak başka, çocuk olmak başka, öğrenci olmak bambaşka bir ayrıcalık. Hep birlikte çocuklarımızı teşvik etmeye devam ediyoruz. Bu yarışmada çocuklarımız 10 ayrı dalda yarıştı. İlkokul ve ortaokul düzeyinde ayrı ayrı değerlendirildiler. Bu tür farkındalık programları sayesinde hem aileler, hem öğretmenler, hem bizler onların gerçek potansiyelini daha iyi görebiliyoruz" dedi.

"Bu tür etkinlikler çocuklarımızın gelişimine çok büyük katkı sağlıyor"

Ümraniye İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özen ise, "Bu etkinliğimiz sadece bu yıla özgü değil, daha önceki senelerde de düzenlendi. Artık geleneksel hale geldi. Belediyemizle birlikte bu organizasyonu gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Belediye Başkanımıza ve emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu yıl 45 okulumuzdan, ilkokul ve ortaokul düzeyinde öğrenciler katıldı. Bu yarışmalarda görüyoruz ki, birinci sınıf öğrencisi, dördüncü veya hatta altıncı sınıf öğrencisini yenebiliyor. Çünkü önemli olan yaş değil, zekayı ve aklı en iyi şekilde kullanabilmektir. Bu etkinlik, çocuklarımızın gelişimine çok büyük katkı sağlıyor" diye konuştu.

Turnuvaya katılan çocuklar ise yarışmanın heyecanlı ve güzel olduğunu söyledi. Ödül töreninde dereceye giren öğrencilere tablet, kulaklık ve akıllı saat gibi teknolojik hediyelerin yanı sıra kitaplar da verildi.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Ümraniye'de Akıl Oyunları Festivali Coşkusu - Son Dakika

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