Ümraniye'de amatör futbolcunun cinayetinde Kadayıfçıoğlu'na müebbet hapis verildi - Son Dakika
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Ümraniye'de amatör futbolcunun cinayetinde Kadayıfçıoğlu'na müebbet hapis verildi

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Ümraniye'de amatör futbolcunun öldürülmesi davasında Alaattin Kadayıfçıoğlu kasten öldürme suçundan müebbet hapse çarptırıldı. Mahkeme, Aleyna Tutuş ile 4 sanığı beraat ettirirken diğer 4 sanığa 5 yıla kadar hapis verdi; Tutuş ve tutuklu 5 sanığın tahliyesine hükmetti.

Ümraniye'de, amatör futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin 7'si tutuklu 10 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.

Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 7 tutuklu sanık ile bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Heyet, sanıkların son sözlerinin dinlenmesinin ardından karar için duruşmaya ara verdi.

Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasına ve tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Sanıklar Aleyna Tutuş, İzzet Yıldızhan, Zuhal Kalaycıoğlu, Bilal Kadayıfçıoğlu ve Ahmet Özkoç'un üzerlerine atılı suçlardan ayrı ayrı beraatlerine karar veren heyet, diğer 4 sanığa da farklı suçlardan 5 yıla kadar değişen sürelerde hapis cezası verdi ve adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına hükmetti.

Mahkeme, Tutuş ve tutuklu olan diğer 5 sanığın tahliyesine karar verdi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ümraniye Tatlısu Mahallesi'nde 19 Mart'ta park halindeki araçta arkadaşıyla oturan Kubilay Kaan Kundakçı'nın (21), olay yerine iki araçla gelen sanıklardan birinin silahla ateş etmesi sonucu ağır yaralanması ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin iddianame hazırlanmıştı.

İddianamede, güvenlik kamerası görüntülerinin bilirkişi incelemesine göre, hayatını kaybeden Kundakçı'nın içinde bulunduğu aracın önüne iki aracın yanaştığı, araçtan inen sanık Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun belinden silah çıkararak maktulün bulunduğu aracın ön yolcu kapısını açıp ateş ettiği anlatılmıştı.

Kundakçı'nın ölümcül yaralanmaya yol açan tek kurşunla hayatını kaybettiği aktarılan iddianamede, sanıkların olaydan saatler önce bölgeye gelip gittikleri, saldırının spontane değil planlı olabileceğine yönelik kuvvetli şüphe oluştuğu kaydedilmişti.

HTS kayıtları, cep telefonu incelemeleri ve kriminal raporlara göre, olay öncesi sanıklar arasında yoğun irtibat bulunduğu, olay sonrası bazı temasların devam ettiği vurgulanan iddianamede, Kadayıfçıoğlu'nun, "kasten öldürme", sanıklar Aleyna Tutuş ve Zuhal Kalaycıoğlu'nun ise "kasten öldürmeye azmettirme" suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

Sanıklar Hüseyin Can Avcı, Mustafa Rece ve Bilal Kadayıfçıoğlu'nun da "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 10 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması öngörülen iddianamede, Metin Kadayıfçıoğlu'nun "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ile "suçluyu kayırma" suçlarından 1 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenmişti.

İddianamede, sanık Engin Taşkıran hakkında "suçluyu kayırma" ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından 6 aydan 10 yıla kadar, sanıklar İzzet Yıldızhan ve Ahmet Özkoç'un ise "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapsi talep edilmişti.

Mütalaadan

Mütalaada, tutuklu sanık Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi talep edilmişti.

Tutuklu sanık Aleyna Tutuş'un "suçu bildirmeme" suçundan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilen mütalaada, tahliyesine karar verilmesi istenmişti.

Mütalaada, diğer 5 sanığın farklı suçlardan değişen oranlarda hapisle cezalandırılması, 3 sanığın ise beraatlerine karar verilmesi talep edilmişti.

Kaynak: AA
Ümraniye3. SayfaMahkemeGüncelAdliyeCezaSuçSon Dakika

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