Ümraniye\'de "ASİAD Geleneksel İftar Programı" düzenlendi

Anadolu Birleştirici ve Sanayici İş Dünyası Derneğince (ASİAD) Ümraniye'de geleneksel iftar programı düzenlendi.

Bir davet salonunda düzenlenen iftar programında konuşan ASİAD Genel Başkanı Yücel Yalçınkaya, derneklerinin ay yıldızlı bayrağın altında birliğin, beraberliğin simgesi olduğunu söyledi.

Savaşların olduğu, ülkelerin işgal edildiği bir dönemde olunduğunu belirten Yalçınkaya, şunları kaydetti:

"Türk milletinin birliği ve beraberliğine, kardeşliğine en çok ihtiyaç duyduğumuz zamandayız. Onun için hangi duyguda, düşüncede, fikirde, hangi mezhebe sahip olursanız olun Türk bayrağının altında birlik, beraberlik, kardeşlik bizim için her zaman önemlidir. Malazgirt'te açılan kapının, Çanakkale'de yazılan destanların, Kurtuluş Savaşı'nda verilen mücadelenin Türk milletine, Anadolu'nun çocuklarına bıraktığı bu mirasa hep birlikte sahip çıkacağız."

Yalçınkaya, iftar programına katılanlara teşekkür ederek, yaklaşan Ramazan Bayramı'nı kutladı.

AK Parti İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin de gittikleri her yere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını götürdüklerini belirterek, katılımcıları selamladı.

Şahin, İstanbul'daki her iftar, sahur sofrasında birlik ve beraberliğin yükseldiğini dile getirerek, "Biz biliyoruz ki İstanbul güçlü olursa Türkiye güçlü olur. Biz biliyoruz ki İstanbul'un bu sofralarında yükselen birlik, beraberlik ve kardeşlik tabloları var olursa, Türkiye'de birlik, beraberlik ve kardeşlik tabloları var olur. Buna ihtiyacımız var. Hepimiz görüyoruz etrafımız ateş çemberi ve biz o ateş çemberinin içerisinde Türkiye'yi o ateş çemberine sokmadan, güvenli, huzurlu ve istikrarlı bir liman yapmanın derdindeyiz." ifadelerini kullandı.