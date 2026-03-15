Ümraniye'de "ASİAD Geleneksel İftar Programı" düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ümraniye'de "ASİAD Geleneksel İftar Programı" düzenlendi

Ümraniye\'de "ASİAD Geleneksel İftar Programı" düzenlendi
15.03.2026 22:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anadolu Birleştirici ve Sanayici İş Dünyası Derneğince (ASİAD) Ümraniye'de geleneksel iftar programı düzenlendi.

Anadolu Birleştirici ve Sanayici İş Dünyası Derneğince (ASİAD) Ümraniye'de geleneksel iftar programı düzenlendi.

Bir davet salonunda düzenlenen iftar programında konuşan ASİAD Genel Başkanı Yücel Yalçınkaya, derneklerinin ay yıldızlı bayrağın altında birliğin, beraberliğin simgesi olduğunu söyledi.

Savaşların olduğu, ülkelerin işgal edildiği bir dönemde olunduğunu belirten Yalçınkaya, şunları kaydetti:

"Türk milletinin birliği ve beraberliğine, kardeşliğine en çok ihtiyaç duyduğumuz zamandayız. Onun için hangi duyguda, düşüncede, fikirde, hangi mezhebe sahip olursanız olun Türk bayrağının altında birlik, beraberlik, kardeşlik bizim için her zaman önemlidir. Malazgirt'te açılan kapının, Çanakkale'de yazılan destanların, Kurtuluş Savaşı'nda verilen mücadelenin Türk milletine, Anadolu'nun çocuklarına bıraktığı bu mirasa hep birlikte sahip çıkacağız."

Yalçınkaya, iftar programına katılanlara teşekkür ederek, yaklaşan Ramazan Bayramı'nı kutladı.

AK Parti İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin de gittikleri her yere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını götürdüklerini belirterek, katılımcıları selamladı.

Şahin, İstanbul'daki her iftar, sahur sofrasında birlik ve beraberliğin yükseldiğini dile getirerek, "Biz biliyoruz ki İstanbul güçlü olursa Türkiye güçlü olur. Biz biliyoruz ki İstanbul'un bu sofralarında yükselen birlik, beraberlik ve kardeşlik tabloları var olursa, Türkiye'de birlik, beraberlik ve kardeşlik tabloları var olur. Buna ihtiyacımız var. Hepimiz görüyoruz etrafımız ateş çemberi ve biz o ateş çemberinin içerisinde Türkiye'yi o ateş çemberine sokmadan, güvenli, huzurlu ve istikrarlı bir liman yapmanın derdindeyiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

İş Dünyası, Ümraniye, İstanbul, Güncel, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ümraniye'de 'ASİAD Geleneksel İftar Programı' düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2026 23:25:24. #7.13#
SON DAKİKA: Ümraniye'de "ASİAD Geleneksel İftar Programı" düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.