Ümraniye'de 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yukarı Dudullu Mahallesi Egemen Sokak'taki 3 katlı binanın çatısında yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yaralananın olmadığı yangının, çatıdaki tadilat sırasında çıktığı iddia edildi.
Son Dakika › Güncel › Ümraniye'de Çatı Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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