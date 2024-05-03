Ümraniye'de İETT şoförü silahlı saldırıda yaralandı - Son Dakika
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Ümraniye'de İETT şoförü silahlı saldırıda yaralandı

Ümraniye\'de İETT şoförü silahlı saldırıda yaralandı

Ümraniye'de Kadıköy-Ümraniye hattında sefer yapan bir İETT şoförü, husumetli olduğu kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, yaralanan şoför hastaneye kaldırıldı. Polis, saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

03.05.2024 15:19
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Ümraniye'de İETT şoförü, husumetli olduğu kişinin silahlı saldırısında yaralandı.

Dün akşam saatlerinde Kadıköy-Ümraniye hattında sefer yapan otobüs şoförü E.G, husumetli olduğu Emircan G. ile tartıştı.

E.G'yi Adem Yavuz Mahallesi'ndeki son durağa kadar takip eden Emircan G, burada tekrar tartıştığı otobüs şoförüne silahlı saldırıda bulundu.

Saldırgan, olay yerinden kaçarken otobüs şoförü, 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekiplerinin, 8 suç kaydının bulunduğu belirlenen Emircan G'yi yakalama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

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