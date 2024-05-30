Ümraniye\'de İnşaat Şantiyesinde İlaçlama Çalışması Sonucu 28 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

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Ümraniye'de bir inşaat şantiyesinde işçi konteynerlerinde yapılan ilaçlama çalışmasından etkilenen 28 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Hekimbaşı Mahallesi Evliya Çelebi Caddesi'ndeki şantiye alanında bulunan işçi konteynerlerinde böcek ilaçlaması yapıldı.

İlaçlamadan etkilenen 27'si işçi, 1'i polis toplam 28 kişi sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İtfaiye, polis, AFAD, zabıta, ve sağlık ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.