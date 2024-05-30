Ümraniye\'deki İnşaat Şantiyesinde İlaçlama Sonucu 28 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

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Ümraniye'de bir inşaat şantiyesinde işçi konteynerlerinde yapılan ilaçlama çalışmasından 28 kişinin etkilenerek hastaneye kaldırılmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Hekimbaşı Mahallesi Evliya Çelebi Caddesi'ndeki şantiye alanında bulunan işçi konteynerlerinde böcek ilaçlaması yapıldı.

İlaçlamadan etkilenen 27'si işçi, biri polis 28 kişi, sağlık ekiplerince kaldırıldıkları hastanelerde gördükleri tedavinin ardından taburcu edildi.

İtfaiye, polis, AFAD, zabıta ve sağlık ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Olayla ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca "taksirle birden fazla yaralama" suçundan resen soruşturma başlatıldı.